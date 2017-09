radioWissen am Nachmittag Alles wiederholt sich

Bayern 2

Die Welt in Zyklen

Alles schon mal dagewesen?



Alles fließt

Das Weltbild des antiken Denkers Heraklit



Das Kalenderblatt

13.9.1813

Einsturz der Schwanenbrücke in München

Von Birgit Magiera



Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

Die Welt in Zyklen - Alles schon mal dagewesen?

Autor: Reinhard Schlüter / Regie: Susi Weichselbaumer

Die Erde dreht sich, sie kreist um die Sonne. Rechnet man den Mond mit seinen hebdomadischen Zyklen dazu, so sind die drei wesentlichsten Voraussetzungen für zyklisches Geschehen auf der Erde genannt. Dabei geben Tages- und Jahreszeiten, Wochen- und Monatsteilungen nicht nur den jeweils äußeren Rahmen vor, sondern beeinflussen seit Menschengedenken auch den geistig-spirituellen Sektor. Gemeint sind alle Formen von "Ritualisierungen" sowie die in die Weltreligionen hinein wirksamen Vorstellungen vom Werden und Vergehen, von Auferstehen und Wiedergeburt. Reinhard Schlüter nimmt den archaischen Faden auf und folgt dem "zyklischen Denken" durch Epochen und Kulturen, von zyklischen Geschichtsmodellen über Konjunkturzyklen hin zum "Recycling" als bildhaftem Ausdruck zyklischen Wertewandels.



Alles fließt - Das Weltbild des antiken Denkers Heraklit

Autor: Michael Conradt / Regie: Christiane Klenz

"Es ist unmöglich, zweimalin denselben Fluss zu steigen." Denn beim zweiten Mal ist es schon nicht mehr dasselbe Wasser, und auch man selbst ist nicht mehr der, der man beim ersten Mal war. Mit diesem berühmten Beispiel veranschaulicht der antike Philosoph Heraklit (ca. 550-480 v. Chr.) sein Bild einer dynamischen Welt, in der alles im Fluss ist. Sie besteht aus Gegensätzen wie Tag und Nacht, Sommer und Winter oder heiß und kalt. Diese Gegensätze bekämpfen einander, schlagen ineinander um und bilden letztlich in ihrem Kreislauf doch das harmonische Ganze einer gut geordneten Welt. Mit diesem dynamischen Weltbild wurde Heraklit einer der einflussreichsten Denker der Philosophiegeschichte.



Moderation: Florian Kummert

Redaktion: Bernhard Kastner



Unter dieser Adresse finden Sie die Manuskripte von radioWissen:

http://br.de/s/5AgZ83

Die ganze Welt des Wissens

radioWissen bietet Ihnen die ganze Welt des Wissens: spannend erzählt, gut aufbereitet. Nützlich für die Schule und bereichernd für alle Bildungsinteressierten.