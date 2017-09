Nachtstudio Was tun? Oder was wissen die Dichter mehr?

Pluto - das Magazin vom Rande des Denksystems

Mit Texten von Ramy al-Asheq,Thomas Arzt und Teresa Präauer

Thomas Kretschmer im Gespräch mit Norbert Niemann



Helmut Schmidt hat sich noch mit Max Frisch und Heinrich Böll getroffen. Am Tisch mit Gerhard Schröder saß noch einer unser liebsten Popliteraten Thomas Meinecke. Und was hat es genützt? Ist das Zeitalter der Ausbeutung kürzer geworden?, wie wir kurzangebunden und ein bisschen 70er Jahre mäßig mit Bertolt Brecht fragen. Wissen Dichter wirklich mehr? Und hilft ihnen das im Umgang mit den Mächtigen der Welt? Müssen Dichter wirklich überall ihren Senf dazu geben? Sind sie Intellektuelle, alle, automatisch?

Fragen über Fragen. Am Ende hilft nur ein Satz eines unserer Lieblingsdichter, natürlich Friedrich Hölderlin: "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch."