IQ - Wissenschaft und Forschung Vielfalt im Garten

Bayern 2

Vielfalt im Garten

Alte Obst- und Gemüsesorten

Von Renate Ell



Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

900 Tomatensorten haben Irina und Ulrich Zacharias im Sortiment ihrer Spezialitäten-Gärtnerei: rote, gelbe, grüne, violette, von kugelrund bis länglich, von winzig bis riesig, in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Die meisten Gärtnereien bieten nicht mal zehn Prozent dieser Vielfalt. Und das gilt nicht nur für Tomaten: Von Apfel bis Zwiebel - das übliche Sortiment ist verschwindend klein gegenüber der Vielfalt, die Liebhaber alter Sorten in aller Welt sammeln und erhalten. Schwierig kann es allerdings werden, wenn sie das Saatgut zum Verkauf anbieten; denn das Sortenrecht ist streng. Ganz ohne Zutun von Spezialisten hat im Allgäu und rund um den Bodensee so manche Apfel-Rarität unbeachtet am Dorfrand oder in einem Bauerngarten überlebt. Nach einer Sammel-Initiative wachsen die interessantesten alten Sorten jetzt auch als junge Bäumchen in der Versuchsstation für Obstbau in Schlachters bei Lindau - um Spezialitäten aus dem 18. Jahrhundert für die Zukunft zu bewahren. Neben Garten-Enthusiasten interessieren sich auch Wissenschaftler für alte oder regionale Sorten: Eine der größten und ältesten Sammlungen beherbergt das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben. Es ist ein wertvoller Gen-Pool, der immer wieder für die Züchtung neuer Sorten genutzt wird.



Redaktion: Gerda Kuhn

Die Welt erkennen und verstehen

Jeden Tag entdecken Forscher etwas Neues - irgendwo auf der Welt. Behalten Sie mit uns den Überblick: Wir erklären Ihnen, was davon wirklich wichtig ist - in den Naturwissenschaften und der Medizin, in den Geistes- und Sozialwissenschaften.