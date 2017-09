Nahaufnahme AWACS–Flüge und Kriegstraumata

Was Flieger der NATO mit Kriegserinnerungen zu tun haben

Von Anja Kempe

Das Städtchen Geilenkirchen bei Aachen hat militärisch gesehen globale Bedeutung. Die dort ansässige NATO-Air-Base ist sogenannter Haupteinsatzflugplatz der AWACS-Frühwarnflotte. Ein Drittel der Besatzungen sind deutsche Soldaten. Die AWACS starten morgens zwischen acht und 10 Uhr. Doch der Lärm der Militärmaschinen sorgt für Aufregung in der kleinen Stadt. Hinter der Startbahn, in der Flugschneise, befinden sich ein Seniorenheim, ein Bauernhof und eine Flüchtlingsunterkunft. "Ich bin glücklich, wenn ich die AWACS höre", meint ein syrischer Asylbewerber. Aber viele ältere Menschen in Geilenkirchen fühlen sich bei jedem Überflug an den Zweiten Weltkrieg erinnert.