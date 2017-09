Eins zu Eins. Der Talk Gast: Mickey Shubitz, Kameramann

Stephanie Heinzeller im Gespräch mit Mickey Shubitz, Kameramann

Als Kameramann für den Bayerischen Rundfunk hat Michael Shubitz in Tel Aviv eine doppelt schwere Aufgabe: Zum einen ist er nach Bombenanschlägen immer einer der ersten Augenzeugen. Zum anderen muss er jedes Mal entscheiden, was davon er zeigt und was nicht. Seine Arbeit in Israel hat aber natürlich auch andere Seiten - Alltag, Kunst, Kultur und faszinierende Landschaften.



Zwischen Tel Aviv und München

Die Familie von Michael Shubitz stammt aus Litauen. Als dort die Nazis übernehmen, wird sein Vater zunächst im Ghetto in Kaunas interniert und dann in der KZ-Außenstelle in Kaufering. Mit viel Glück überlebt er und emigriert nach Israel, wo 1955 sein Sohn Michael zur Welt kommt. Als Kind erlebt der den Sechstagekrieg und muss 1973, als 18-jähriger Soldat, selbst in den Jom-Kippur-Krieg. Heute fragt er sich, warum ihn diese eigenen Kriegserlebnisse nicht traumatisiert haben. Shubitz besucht dann die Filmhochschule in Tel Aviv und wird Kameramann. Schon als Student arbeitet er für das Studio des Bayerischen Rundfunks in Tel Aviv. Von 1983 bis 1990 ist er in München für den BR tätig, wo er auch seine Frau kennenlernt und zum ersten Mal Vater wird. 1990 geht die Familie nach Israel zurück und lebt seitdem in Tel Aviv. 2014 dreht er mit Franz Xaver Gernstl "Gernstl in Israel", wo er dann selbst auch vor der Kamera zu Wort kommt und den Menschen sein widersprüchliches Land erklärt.



Second Generation

Im Gespräch mit Stephanie Heinzeller in "Eins zu Eins. Der Talk" macht sich Michael Shubitz Gedanken darüber, was es für ihn bedeutet zur zweiten Generation der Holocaust-Opfer zu gehören. Mit Hilfe eines Tagebuches, das ein Freund seines Vaters über die Ereignisse im Ghetto in Kaunas geschrieben hat, geht er der Geschichte seines Vaters auf den Grund.

