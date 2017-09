IQ - Wissenschaft und Forschung Roboterjournalismus

Bayern 2

Roboterjournalismus

Automatisierte Nachrichten im Sekundentakt?

Von Martin Schramm



Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

Kann ein Algorithmus die Urteilskraft, die Erfahrung, Kreativität und das Sprachgefühl eines Journalisten ersetzen? Noch nicht. Aber wenn es darum geht, riesige Datenmengen in Sekundenbruchteilen zu analysieren, Auffälligkeiten herauszufiltern und zu bewerten, sind Maschinen unschlagbar: Umwelt- und Wetterdaten, Wahlprognosen, Börsen- und Sportergebnisse beispielsweise. Immer mehr Medien entdecken den "Roboterjournalismus" daher für ihre Berichterstattung. Da wird die Feinstaub-Belastung in der Innenstadt mit Vorjahreswerten verglichen und automatisch grafisch aufbereitet. Fußballergebnisse werden in Tabellenform mit Informationen aus Datenbanken verknüpft und daraus individuelle Texte erstellt. Interaktive Info-Grafiken und automatisierte Texte zu Präsidentschaftswahlen in den USA sollen den Leser im Minutentakt über aktuelle Trends informieren usw. Wenn redaktionelle Abläufe allerdings immer stärker automatisiert werden, wie verschieben sich dann die Verantwortlichkeiten? Was, wenn die Software falsche Schlüsse zieht? Wie transparent sind die Datenquellen? Kann man noch nachvollziehen, auf welche Weise die Software die Schlüsse gezogen hat? Und: Wie werden die Leser reagieren, wenn sie künftig immer öfter Texte serviert bekommen, die kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern eine Maschine verfasst hat? Wie kann Roboterjournalismus die Berichterstattung in den Medien umkrempeln und welche Chancen und Risiken bringt diese Entwicklung mit sich?



Redaktion: Wolfgang Kasenbacher

Die Welt erkennen und verstehen

Jeden Tag entdecken Forscher etwas Neues - irgendwo auf der Welt. Behalten Sie mit uns den Überblick: Wir erklären Ihnen, was davon wirklich wichtig ist - in den Naturwissenschaften und der Medizin, in den Geistes- und Sozialwissenschaften.