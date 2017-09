Gesundheitsgespräch Tipps für's Immunsystem

Dr. Marianne Koch & Dr. Artur Wölfel, Krankenhaus für Naturheilweisen

Moderation: Klaus Schneider

Zehn Leute sitzen in einem Großraumbüro. Die ersten Schnupfenerreger des Herbstes sind unterwegs. Sechs erwischt es und vier kommen davon. Warum ist das so? Warum schafft es das Immunsystem des einen, die Viren abzuwehren, und beim anderen klappt das nicht?

Das Immunsystem istein ausgeklügeltes Wunderwerk: Eine normalerweise gut aufgestellte Armee erkennt sofort jeden Angreifer und eliminiert ihn ohne Federlesen. Doch das Immunsystem ist auch ein anfälliges Gebilde: Stress, zu wenig Bewegung, falsche Ernährung, Nikotin, Alkohol oder Umwelteinflüsse bringen es durcheinander und schwächen es. Wenn das Immunsystem verrückt spielt, ist die Armee verwirrt - und der Mensch wird krank.

Im Gesundheitsgespräch (Hörertelefon 0800/246 246 9) erklären Dr. Marianne Koch und Dr. Artur Wölfel vom Krankenhaus für Naturheilweisen, wie das Immunsystem aufgebaut ist und was jeder Einzelne tun kann, um sich gerade im Herbst vor Erkältungskrankheiten zu schützen.