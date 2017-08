Eins zu Eins. Der Talk Gast: Senthuran Varatharajah, Autor

Achim Bogdahn im Gespräch mit Senthuran Varatharajah, Autor

Ein nächtlicher Facebook-Chat mit einer Unbekannten veränderte sein Leben: Senthuran Varatharajah wollte eigentlich in Philosophie promovieren, doch plötzlich kam ihm die Idee zu seinem Debütroman. "Vor der Zunahme der Zeichen" behandelt Fragen nach Identität und Fremdheit - und liest sich wie ein Facebook-Chat. Im Bayern 2-Sommerradio wiederholen wir den Talk aus dem April 2017.



Ein religiöser Philosoph

Senthuran Varatharajah ist vier Monate alt, als seine Eltern 1984 mit ihm vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka fliehen. Nach Aufenthalten in mehreren deutschen Asylbewerberheimen landet die Familie im oberfränkischen Burgkunstadt und wird dort herzlich aufgenommen. Varatharajahs Kindheit ist unbeschwert - er spielt mit Freunden auf der Straße Federball, ahmt Michael Jackson-Videos nach und gründet eine Band. Prägend wird der Kontakt zu den Zeugen Jehovas, die im Asylbewerberheim missionieren. Sein Vater konvertiert, muss aber akzeptieren, dass sich sein Sohn in der Pubertät von den Zeugen Jehovas abwendet. Ganz los lässt Senthuran Varatharajah das Thema Religion aber nicht - er studiert Philosophie und Theologie in Marburg und Berlin. Heute bezeichnet er sich als religiös, aber nicht gläubig. Zum Schreiben kam Varatharajah eher durch Zufall, auch wenn das Sprachgefühl in der Familie liegt. Seine Mutter ist Dichterin und hat bereits Preise für ihre tamilische Poesie bekommen. Ihr Sohn erhält mit seinem Debüt nun den diesjährigen Chamisso-Preis, der an Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht-deutscher Herkunft verliehen wird.



In Frieden fremd sein

In „Eins zu Eins. Der Talk“ sprach Senthuran Varatharajah mit Achim Bogdahn auch darüber, was er unter "friedlichem Fremdsein" versteht, über seine besondere Art des Schreibens und seinen Sehnsuchtsort Tokio.

