Achim Bogdahn im Gespräch mit Gunter Gabriel, deutsche Countrylegende

Aufnahme von 2010

"Hey Boss, ich brauch mehr Geld!" - mit knarziger Stimme traf er das Lebensgefühl der 70er Jahre. Im Gegensatz zu den typischen Schlagersängern seiner Zeit verkörperte Gunter Gabriel glaubhaft den Kumpel-Typ von nebenan.



Auf- und Abstieg in der Hitparade

Doch der erfolgreichen Hitparaden-Karriere folgte ein rasanter Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Protestsongs eines 30-Tonner-Dieselfahrers und Kuschellieder à la „Komm unter meine Decke“ waren nicht mehr gefragt. Gunter Gabriel hatte mit Alkohol- und Eheproblemen zu kämpfen. Kurz vor seinem Besuch bei "Eins zu Eins. Der Talk" versuchte er ein Comeback mit seinem Album "Sohn aus dem Volke".



Hausboot auf der Elbe

In "Eins zu Eins. Der Talk" erzählte die deutsche Country-Legende auch von seiner schwierigen Kindheit, seinem Umgang mit Erfolgen und Misserfolgen im Musikgeschäft und über den morgendlichen Ausblick aus dem Bullauge seines Hausboots auf der Elbe.

