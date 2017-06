Sozusagen! Typojis - lauter neue Satzzeichen



Emojis waren gestern, Typojis sind heute:

Gespräch mit den Wiener Designern Walter Bohatsch und Gabriele Reiterer über ihr Buch mit "einigen neuen Zeichen"



Geschriebene Sprache hat mit dem Siegeszug von Messenger-Diensten, Mails und sozialen Netzwerken gegenüber der gesprochenen Sprache stark an Bedeutung gewonnen. 2015 bereits kürten die Oxford Dictionaries mit dem Heul-vor-Glück-Smiley ein Emoji zum "Wort des Jahres". Walter Bohatsch stellt 30 neue Satzzeichen vor - sogenannte Typojis, da Semikolon, Punkt, Frage- und Ausrufezeichen allein der Vielfalt der Mitteilungen nicht gerecht werden.





Informationen zum Buch:

"Typojis: Einige neue Zeichen / A Few More Glyphs" … when words are not enough …

Texte deutsch/englisch von Walter Bohatsch, Gabriele Reiterer und Ernst Strouhal, verlag hermann schmidt, Mainz

240 Seiten durchgehend farbig mit zahlreichen Abbildungen

Mit einem kostenlosen Schriftfont inkl. 30 neuer Satzzeichen, die Missverständnisse in der schriftlichen Kommunikation vermeiden

Euro 20,- / ISBN 978-3-87439-849-7



Moderation: Knut Cordsen







