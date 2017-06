ARD Radio Tatort John von Düffel: Personenschaden

Bayern 2

Personenschaden

Von John von Düffel

Mit Marion Breckwoldt, Markus Meyer, Katharina Matz und anderen

Regie: Christiane Ohaus

RB 2017

Schwere Zeiten für die Bremer Hauptkommissarin Claudia Evernich und ihren Kollegen, Staatsanwalt Dr. Gröninger: Sein Vater ist gestorben, ihre Mutter muss in ein Heim. Und so macht sich Evernich mit ihrer Mutter und dem hilfsbereiten Herrn Gröninger auf den Weg in das an der Nordseeküste bei St. Peter Ording gelegene Pflegeheim. Die drei sitzen im Zug, der Tee aus der Thermoskanne ist gerade eingegossen, da bremst der IC an einem Bremer Vorortbahnhof abrupt. Es knirscht und knackt. Zugstillstand. Hektische Handytelefonate. Wenig informative Durchsagen. Gröninger mutmaßt: jemand hat sein Fahrrad auf die Gleise geschmissen. Doch dem ist nicht so. Was unter ihnen gerumpelt und gekracht hat, war der Körper eines Menschen. Jemand ist vor den Zug gesprungen - oder Mord? Sofort beginnen hektische Ermittlungen. Und nicht nur Evernich und Gröninger schalten sich ein, sondern auch Evernichs

Mutter. Ihr Abteil wird zur Einsatzzentrale. Und je tiefer sie in die Sache einsteigen, desto rätselhafter wird der Fall. Denn der Lokführer, der unter Schock aus dem Führerhaus begleitet werden musste, kannte das Opfer.



John von Düffel, geb. 1966, Dramaturg, Autor. Theaterstücke, Prosa, Essays, Hörspiele. Autor der ARD Radio Tatorte des RB "Schrei der Gänse" (2008), "Die Unsichtbare" (2009), "Das fünfte Gebot" (2010), "Wer sich umdreht oder lacht ..." (2011), "Ein klarer Fall" (2012), "Geisterstunde" (2013), "Die Katze des

Libanesen" (2014), "Die Toten ruhen" (2015), "Warwer Sand" (2016).