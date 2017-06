Eins zu Eins. Der Talk Gast: Udo Schmoll, Religionslehrer

Bayern 2

ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?"

Achim Bogdahn im Gespräch mit Udo Schmoll, Religionslehrer

Wiederholung um 22.05 Uhr

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

In der Uni Heidelberg hatte Udo Schmoll eine "Erleuchtung": Als angehender Geophysiker und Hobby-Barkeeper besuchte er zufällig eine Vorlesung über Gottesabbildungen im Alten Testament. Plötzlich begeistert er sich für Theologie und wechselt das Studium. Heute schätzen ihn die Schüler am Münchner Wittelsbacher-Gymnasium für seinen unkonventionellen Religionsunterricht.



Mitreißender Religionsunterricht

In seiner Kindheit kommt Udo Schmoll mit Religion nur wenig in Berührung. 1963 im unterfränkischen Königsberg geboren, hat er erst einmal den Traum, Psychotherapeut zu werden. Nach seinem Theologie-Studium übernimmt er das Pfarramt in Holzkirchen bei München, wo er auch Religion an einer Hauptschule unterrichtet. Dabei erkennt er seine wahre Passion und unterrichtet seither abwechselnd als Lehrer an Gymnasien und als Dozent an Hochschulen. Im Unterricht gelingt es ihm immer wieder, die Schüler auch durch seinen Lebensweg anzuregen und sie für die Beschäftigung mit theologisch-weltanschaulichen Themen zu begeistern.



Die Kunst des Cocktailmixens

In "Eins zu Eins. Der Talk" mit Achim Bogdahn erzählt Udo Schmoll, warum er als Lehrer nur Anreize schaffen kann - die Bildung müssten die Schüler schon selbst erlangen. Und er erzählt, welche Cocktails er aus seiner Zeit als Barkeeper heute noch für private Gäste mixt.

Eins zu Eins. Der Talk

Erfahrungen und Einsichten, einschneidende Erlebnisse und große Erfolge: Biografische Gespräche mit Menschen, die eine spannende Lebensgeschichte oder einen außergewöhnlichen Beruf haben.