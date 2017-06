Eins zu Eins. Der Talk Gast: Harry Jorysz, Zeitzeuge

Norbert Joa im Gespräch mit Harry Jorysz, Zeitzeuge

Im Alter von fünf Jahren floh Harry Jorysz mit seinen Eltern vor den Nationalsozialisten nach Schanghai und überlebte dort, gemeinsam mit rund 20.000 anderen Menschen jüdischer Herkunft, den Holocaust. Seine Erinnerungen an das jüdische Ghetto im fernen China gewähren Einblick in ein recht unbekanntes Kapitel des Zweiten Weltkrieges.



Im jüdischen Ghetto von Schanghai

China gehörte zu den wenigen Staaten, die den von den Nationalsozialisten verfolgten Menschen Zuflucht gewährten. Ab 1938 kamen Tausende Familien mit Schiffen in die von Japan besetzte Hafenstadt, in der es bereits zwei jüdische Gemeinden gab. Harry Jorysz erinnert sich an einen festlichen Empfang in einem englischen Boardinghouse mit Weihnachtsbaum und Pudding. Und etwas später an eine privilegierte Zeit in der jüdischen Schule mit Volleyball, Fußball, individueller Förderung und dem Gefühl, behütet zu sein. Das Ghetto hatte keine Mauern und keine Wachleute, man konnte es verlassen, wenn man sich einen Anstecker an die Jacke machte. "Ein deutscher General legte den Japanern zwar die Endlösung nahe", erinnert sich Harry Jorysz,"aber die lehnten es ab, jemanden wegen seiner Religion zu verfolgen". Nach Kriegsende machte sich die Mehrzahl der jüdischen Emigranten auf in Richtung USA und Europa. Doch Harry Jorysz' Vater war Leiter einer Hilfsorganisation US-amerikanischer Juden geworden und blieb - auch nachdem 1949 die Rote Armee in Schanghai einmarschiert war. Erst später wurde er von der Organisation nach Deutschland geschickt, weil es dort so viele bedürftige Flüchtlinge gab.



Jüdischer Rückkehrer

Im Gespräch mit Norbert Joa erzählt Harry Jorysz in "Eins zu Eins. Der Talk" von seiner Jugend in China und seinem weiteren Lebensweg als jüdischer Rückkehrer in Nachkriegsdeutschland.

