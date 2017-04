Theo.Logik Wie wir Sterbende begleiten

Ende gut, alles gut? Wie wir Sterbende begleiten

Letzte Worte - weise Sätze am Sterbebett? Von Julia Kammler /

Letzte Ölung - Sterbebegleitung in den verschiedenen Religionen. Von Friederike Weede /

Letzter Groschen - Fallpauschalen im Hospiz widersprechen dem Selbstanspruch. Von Irene Esmann /

Letzter Wunsch - Interview mit Chefarzt Prof. Dr. Stefan Lorenzl über Seelsorge im Klinikalltag /

Jesus, Wagenrennen, Zehn Gebote - eine kleine Kulturgeschichte der Bibelfilme. Von Antje Dechert /

Serie: Fasten in den Weltreligionen: Buddhismus. Von Christina Fuchs

Wer stirbt, nimmt Abschied für immer - von seinen Freunden, seiner Familie, seinem bisherigen Leben. In vielen Krankenhäusern gibt es christliche und seit einiger Zeit auch muslimische Seelsorger, die Sterbende und ihre Angehörigen begleiten.

In Theo. Logik fragen wir: Wie sieht die Sterbebegleitung in den unterschiedlichen Religionen aus? Wir sprechen mit dem Chefarzt Stefan Lorenzl vom Krankenhaus Agatharied im Landkreis Miesbach darüber, wie und ob sich die Seelsorge in den Klinikalltag integrieren lässt. Inzwischen gibt es in vielen Städten Hospizvereine und -stationen, die auf die Bedürfnisse von todkranken Menschen und Sterbenden eingestellt sind. Sie unterliegen zunehmend ökonomischen Zwängen. Wir fragen: Wie passen Fallpauschalen und individuelle Sterbebegleitung zusammen? Und wir schauen uns auch an, was bleibt: Von vielen berühmten Menschen sind letzte Worte überliefert. Häufig sind das Worte, die eine Art Lebensessenz beinhalten. Letzte Worte sind eine Art Vermächtnis für die Familien.

Über Gott und die Welt

Die Verfallszeit tagesaktueller Themen ist heutzutage oft erschreckend klein. Darunter leiden vor allem die etwas komplizierten Fragen und Antworten aus den Bereichen Religion, Theologie, Philosophie und Weltanschauung. Theo.Logik versucht diese Lücke zu schließen.