Notizbuch Ein Tag Rettungsdienst

Der Kampf um die Fläche -

Immer mehr Bauland wird gebraucht



Was tun gegen den hohen Flächenverbrauch?

Gespräch mit Prof. Manfred Miosga, Uni Bayreuth



Wenn eine Frau einen Männerbetrieb übernimmt:

Gespräch mit Daniela Jäkel-Wurzer, Autorin



Osternest selber säen - ein Spaß für Kinder



Nah dran: Ein Tag Rettungsdienst - unterwegs mit dem Roten Kreuz im Landkreis Landsberg

Von Sabine März-Lerch



Notfallset für alle Fälle: Ratgeber der Stiftung Warentest -

Was ist wichtig, wenn der Ernstfall eintritt?



Patientenverfügung, Vollmachten, ... - Hat Deutschland vorgesorgt?



Wochenserie: Hallo Frühling! Was blüht denn da? Die Salweide



Moderation: Mathias Knappe



Allein im Landkreis Landsberg rücken die Mitarbeiter der Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes 8000-mal im Jahr aus zu "Notfall- oder Notarzteinsätzen" - also mit Blaulicht und Martinshorn. Nicht jeder Einsatz ist ein spektakulärer Unfall - Herzinfarkt und Schlaganfall sind die häufigsten Notfälle, zu denen die Rettungseinheiten fahren. Und immer größer wird der Anteil an psychosozialer Arbeit, z.B. durch immer mehr alte Menschen, die alleine leben. Rettungskräfte wissen morgens nie, was die Schicht für sie bringen wird. Wie gehen sie mit ihren Erlebnissen um? Wie läuft ein Tag mit dem Rettungswagen ab? Das Berufsbild der Rettungskräfte befindet sich im Wandel - welche Problematik bringt das? Für das Notizbuch-Nah dran "Ein Tag Rettungsdienst - Unterwegs mit dem Roten Kreuz im Landkreis Landsberg" am 10. April auf Bayern 2 hat Sabine März-Lerch ein Team des Rettungsdienstes des Bayerischen Roten Kreuzes in Landsberg besucht und ist einen Tag lang zu den Einsätzen mitgefahren.