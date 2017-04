musikWelt Happy together? - Die großen Missverständnisse im Pop

Bayern 2

Pop-Geschichten aus der ganzen Welt

Happy together? Die großen Missverständnisse im Pop

Mit Carly Simon, Adele, The Boomtown Rats und vielen mehr

Moderation: Tobias Ruhland

50.000 Dollar - die bekam Carly Simon einmal von einem Fan geboten, nur damit sie ihm endlich verrät, mit wem die Sängerin in ihrem 1972er Hit "You're so vain" so hart ins Gericht geht. Kann doch nur einer ihrer Ex-Partner sein. Warren Beatty? Mick Jagger? Oder doch James Taylor? "You're so vain" ist nur eines von vielen Beispielen in dem neuen Buch des Frankfurter Musikjournalisten Michael Behrendt "I don't like Mondays: Die 66 größten Songmissverständnisse".



Mit einigen davon räumen wir in der musikWelt auf, die sich um Pulp, The Beatles, The Cure, Adele, Bob Dylan, Peter Fox, The Turtles und natürlich auch um The Boomtown Rats und ihren Song "I don't like Mondays", der fälschlicherweise nach wie vor von den meisten Hörern als Trosthymne für Arbeitsmuffel zu Wochenbeginn rezipiert wird.