Tor zur Welt Sehnsuchtsort Hafen

24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche herrscht Hochbetrieb in Deutschlands größtem Hafen. Jedes Jahr werden in Hamburg über neun Millionen Container umgeschlagen. Der Hafen hat die Hansestadt reich gemacht, berichtet Axel Schröder.

Weiter geht's nach Franken, an den Main - zum Hafen in Aschaffenburg: Er ist ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsmotor. Neben zahlreichen Containerschiffen ist hier auch noch ein Stückchen Nostalgie zu finden: die "Bayern 2", ein historisches Schleppschiff aus dem Jahr 1938. Katrin Küx war an Bord.

Von Franken nach Frankreich - zum Tor zur Welt für die Normandie: In Le Havre am Ärmelkanal liegt ein bedeutender Seehafen. Rund 6000 Schiffe legen hier im Jahr an - riesige Containerfrachter, aber auch Kreuzfahrtschiffe. Eine eigene Welt, vorgestellt von Kerstin Gallmeyer.