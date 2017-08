Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Berlin startet am 18. August die Blindenfußball-Europameisterschaft. Auf was kommt es bei diesem Sport an? Wie orientieren sich die Spieler? Die radioWelt fragt Enrico Göbel, den Co-Trainer der deutschen Mannschaft.