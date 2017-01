27. Januar 1967 Die Apollo 1-Katastrophe - Rückschlag für die Mondmission

Für das Mondprogramm der NASA war es ein schwerer Rückschlag: Drei Astronauten haben vor 50 Jahren ihr Leben verloren. Bei einem Test auf der Startrampe war in der Kapsel ein Feuer ausgebrochen.

Es sollte ein Routinetest an der Spitze der etwa 68 Meter hohen Saturn-Rakete werden. Um 13 Uhr besteigen die drei Astronauten Edward White, Gus Grissom und Roger Chaffee die Kapsel, die in etwa einem Monat in die Erdumlaufbahn aufbrechen soll. Als Flakschiff für das Mond-Projekt Apollo.

Feuer in der Kapsel, keine Hilfe in Sicht

Die Crew von Apollo 1

Beim Einsteigen bemerkt Gus Grissom einen Geruch, der an saure Milch erinnert. Doch dann läuft alles nach Plan: Die Einstiegsluke ist fest verschlossen. Reiner Sauerstoff wird in die Kapsel eingeleitet, die Elektronik unter Strom gesetzt. Die Simulation des Raketenstarts beginnt. Dann schreit einer der drei Astronauten: "Feuer!"

Der Sauerstoff in der Kapsel hatte sich entzündet. Das Feuer tötet alle drei Astronauten. Die Rettungsmannschaften können das nicht verhindern. Weil der Test offiziell als "nicht gefährlich" eingestuft ist, sind sie zu weit weg von der Startrampe.

"Es war kein Personal da, das ihnen hätte helfen können. Sprich: die Luke von außen öffnen und so weiter. Als dann Personal oben war, war der Vorraum stark verraucht. Die Kapsel war geplatzt durch den Überdruck. Die Leute hatten kein Atemschutz dabei. Es gibt da eine Reihe Dinge, die nicht in Ordung waren." Matthias Knopp, Leiter der Raumfahrtabteilung im Deutschen Museum

Rückschritt im Rennen zum Mond

Die NASA ist fassungslos über den Unfall und über ihre unzureichenden Rettungspläne. Das bemannte Apollo-Programm wird unterbrochen, obwohl man befürchten muss, dass die Russen, die damals ebenso wie die USA eine Mondlandung planen, das Rennen gewinnen würden.

Die Ursache für den Brand an Bord der Apollo 1 Kapsel steht schnell fest.

"Man ist sich ziemlich sicher, dass der Brand durch einen Kurzschluss und Funken ausgelöst wurde. Viele Kabel waren mit Teflon-Material ummantelt. Teflon ist ein hervorragendes Material, aber es leider mechanisch sehr instabil. Das reißt schnell ein. Und da gab es Scheuerstellen, wo sich das Teflon freigerubbelt hatte und da konnten leicht Funken überspringen. Übrigens hat es in den 90er Jahren noch Flugzeugunglücke gegeben, wo man später festgestellt hat, dass diese teflonumantelte Kabel die Ursache waren." Matthias Knopp, Leiter der Raumfahrtabteilung im Deutschen Museum

Lernen aus Fehlern

Die NASA lernt aus dem Unfall von Apollo 1: In Raketenkapseln werden ab sofort stabilere Kabel verwendet. Die Ausstiegsluke wird so umgebaut, dass sie jederzeit von Innen mit einem Hebel zu öffnen ist. Und: Als Atemluft wird in den Apollo-Kapseln ein wenig brennbares Gemisch aus Sauerstoff und Stickstoff verwendet.

Mit Erfolg: Zweieinhalb Jahre später landet die Apollo 11-Mission erfolgreich auf dem Mond.