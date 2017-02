Wenn der Schnee fehlt Alpiner Skisport in Zeiten des Klimawandels

Für Rennausfälle müssen folglich auch immer höhere Versicherungen abgeschlossen werden. Andererseits freuen sich die Skifahrer darüber, wenn es hauptsächlich mit Kunstschnee präparierte Hänge gibt. Denn sie bieten – so kurios es klingt – mehr Chancengleichheit als Naturschneepisten.

Peter Fischer, Vorstand SC Garmisch

Doch wenn die Temperaturen in zweistellige Plusgrade steigen, dann wird es für jeden Veranstalter unangenehm. Das mussten auch die erfahrenen Organisatoren der Rennen in Garmisch-Partenkirchen bereits mehrfach erfahren. Doch die Probleme beginnen schon früher: Auch in der Ausbildung der jungen Rennläufer muss der Deutsche Skiverband vieles kurzfristig umorganisieren, weil gebuchte Trainingsorte keine guten Bedingungen bieten.

Der Nachwuchs - Vorläufer bei der Abfahrt in Garmisch

Gleiches gilt für die Skivereine: Wer seinen Mitgliedern Skikurse, Trainingstage oder einfach nur organisierte Skiwochenenden anbieten will, muss immer auch auf den Wettergott hoffen – oder eine gute Alternative parat haben. In der Nahaufnahme hat Erich Wartusch den Organisatoren des Ski-Weltcups zugeschaut, wie schwierig die Planung und Durchführung der Rennen ist. Er war bei Ski-Vereinen zu Besuch und hat einen kleinen Berg im Oberland gefunden, wo die Besitzer eines Skilifts ein Wettertagebuch führen.