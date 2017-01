Der Löwenmensch von Ulm Auf der Spur des ältesten Kunstwerks der Welt

Es gibt keine Figur, die ihm in Größe und Qualität auch nur annähernd das Wasser reichen könnte. Einzigartig wird das Objekt auch durch das Motiv – die Gestalt eines Menschen, verschmolzen mit einem Tier – somit ein einmaliges Zeugnis für die Evolution des menschlichen Denkens.

In der Stadelhöhle stießen Archäologen 1939 auf den Löwenmenschen

Gefunden wurde der Löwenmensch quasi vor unserer Haustür: in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb. Und nicht nur der Fund, sondern auch die Fundgeschichte ist außergewöhnlich. Ein Archäologenteam gräbt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs in der Höhle, am letzten Tag, bevor die Männer einrücken müssen. Der jahrzehntewährende Wissenschaftskrimi beginnt am 25. August 1939. Die Forscher finden bearbeitete Bruchstücke eines Mammutzahns. Doch der Krieg überlagert alles, und erst in den 60er-Jahren erkennt ein Archäologe am Ulmer Museum, wo die Fundstücke inzwischen gelandet sind, dass es sich wohl um eine Elfenbeinfigur handeln muss.

Prof. Claus-Joachim Kind leitete die letzten Grabungen

Immer wieder werden Teile gefunden oder kommen über verschlungene Wege ans Ulmer Museum, zuletzt 2012. Erst dann konnte der Löwenmensch in seiner heutigen Form zusammengesetzt werden. Der sensationelle Fund - vergleichbar mit der Entdeckung einer Büste der ägyptischen Königin Nofretete – soll jetzt, entsprechend seiner Bedeutung, UNESCO-Weltkulturerbe werden. Prof. Kind hat maßgeblich an der 900 Seiten starken Bewerbung für den Welterbetitel mitgewirkt. BR-Reporter Johannes Marchl war mit ihm an den Fundstellen, hat die Restauratorin zu ihrer schwierigen Arbeit und den Kurator der Ulmer Ausstellung über die Geschichte des ältesten Kunstwerks befragt.