Endstation Sehnsucht: Adoptiveltern in den USA

Das Beste für das Kind steht im Vordergrund. So beginnt für Adoptiveltern ähnlich wie in Deutschland ein langwieriger, hochemotionaler Prozess und das oft, nachdem sie schon alle biologischen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Sie müssen oft Tausende Dollar ausgeben, ihre finanziellen Verhältnisse und alles über ihren Gesundheitszustand offenlegen, lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Sie werden Teil eines anonymen Schaulaufens, bei dem sie hoffen, den biologischen Eltern durch irgendeine Kleinigkeit aufzufallen. Eine Garantie, dass es klappt mit dem Wunschkind, gibt es nicht.

Bill Clinton wurde vom Stiefvater adoptiert

Eines von 100 Babys, so schätzen Experten, wird jährlich in den USA zur Adoption freigegeben. Verlässliche Zahlen fehlen, weil es keine allgemeine Meldepflicht gibt. Etwa 112.000 Kinder zwischen 0 und 20 warten derzeit in den Vereinigten Staaten auf eine Adoption. In den allermeisten Fällen nehmen Familienmitglieder oder Stiefeltern Kinder an. Ex-Präsident Bill Clinton ist ein berühmtes Beispiel: Er wurde von seinem Stiefvater adoptiert.

Wenn sich dann eine Adoptionsmöglichkeit anbahnt, werden die potenziellen Eltern intensiv begutachtet und müssen umfassend Auskunft geben:

Prominente haben es meist leichter: Schauspielerin Jolie adoptierte vietnamesisches Waisenkind "Sie fragen: Welche Probleme gab es in Eurem Leben? Sie wollen von allen körperlichen und seelischen Sorgen wissen, auch in unserer Ehe, wie wir mit Konflikten umgehen. Sie gehen ins Detail, drehen jeden Stein um." Familie Qureshi

Die endgültige Entscheidung treffen in den USA die leiblichen Eltern des Kindes, in der Regel die Mutter. Aber selbst, wenn die sich schon entschieden hat, kann die Adoption noch durchfallen. Die Nahaufnahme begleitet Adoptiveltern auf ihrer Gefühlsachterbahnfahrt, bei der es nicht immer ein Happy End gibt.