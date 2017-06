Die Aufkündigung des Pariser Klimavertrages war schon ein starkes Stück. Und dazu das grimmig diabolische Gesicht. Müssen wir die Welt jetzt eben selber retten, ohne den geizigen Onkel aus Amerika. Aber streuen wir uns nicht alle Sand in die Augen?

Blauer Planet

Die Erde - vom Mond aus betrachtet

Die Weltraumfahrer, ob Astro- oder Kosmonauten, verliebten sich in den Anblick unserer Erde, weil sie aus dem All wunderschön und verletztlich wirkt. Hätte die NASA mal gleich Donald Trump hinaufgeschossen - hätte er den Pariser Vertrag vielleicht nicht gekündigt und sich mit all seiner Eitelkeit an die Spitze einer Bewegung gesetzt - zur Rettung der Welt.

Erzkapitalist

Trumps Vorstellung von Fairness: zurück zur Kohle statt Klimabkommen

Hat er aber nicht. Weil die Pläne, die Erde zu retten, unfair waren. Für die USA. Da will man wieder hart mit der Kohle und dem Stahl arbeiten und hat für die Rettung der Welt schlicht keine Zeit mehr. Die Industrie muss Geld verdienen und darf sich nicht mit teuren Schornsteinen oder anderem Teufelszeug aufhalten.

Hunger

Wer ist schuld, wenn ein Kind im Südsudan hungert?

In Afrika bahnt sich eine Hungerkatastrophe an - mit Ansage. Die NGOs und die Medien berichten, was infolge von Kriegen und des Klimawandels geschieht. Aber verstehen wir wirklich, was da vor sich geht? Sind wir schuld, wenn die Menschen anderswo hungern? Bloß weil wir kapital gierig sind? Und was machen wir jetzt? Afrika retten und die Welt und uns dazu.

Klimawandelwandel: Alter Chinese

Jazz & Politik, Samstag, 17.6.2017, 17:05 Uhr, Bayern2



Abschied von Paris. Trump zeigt es uns - und Amerika zeigt es ihm (Rolf Büllmann)

Und wer rettet jetzt die gute alte Erde? Na, wir fast alle miteinander (Jakob Mayr)

Achja, hatten wir fast vergessen: Putin - glaubt auch nicht an den Klimawandel (Christine Hamel)

Vor der Erderwärmung gab es eine kleine Eiszeit. Ein neues Buch von Philipp Blom (Sprecher: Axel Wostry)

Klima, furchtbar konkret: In Afrika droht eine Hungersnot (Ulrich Chaussy)

Die Abschaltvorrichtung der Erde. Wir retten die Welt an der Zapfsäule (Roland Söker)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel