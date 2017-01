Wenn Holz zu Gold wird: Kahlschlag in Rumäniens Wäldern

Der Rohstoff Holz erlebt weltweit einen Boom, vom Hausbau in Japan bis zum Verbrennen von (Öko-) Pellets in den Heizungen und Kaminöfen scheinbar umweltbewusster Deutscher. Doch Umweltaktivisten warnen immer lauter: den rumänischen Wäldern droht der Kahlschlag.

Laster transportiert im rumänischen Naturpark Apuseni illegal geschlagenes Holz ab

So kennt jeder in Rumänien den Namen Schweighofer: eine österreichische Holzindustrie-Firma mit Sitz in Wien, die in drei riesigen rumänischen Sägewerken Baumstämme aus der Ukraine, anderen osteuropäischen Ländern und eben aus Rumänien selbst verarbeitet. "Schweighofer ist Teil eines korrupten Systems und verarbeitet seit Jahren illegal geschlagenes Holz" sagen NGOs. "Alles nicht wahr, wir halten uns an alle Gesetze und Umweltauflagen", sagt Schweighofer. Wer hat Recht? Eine Recherche in Rumäniens Wäldern.

Eindrücke von Ralf Borchard und Olaf Unverzart (Fotos) aus Rumänien