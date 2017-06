"Das Leben meiner Mutter" (1-4) Zum 50. Todestag von Oskar Maria Graf

"Des Buch bleibt", wusste der Schriftsteller Oskar Maria Graf - und er behielt Recht. Sein autobiografischer Roman "Das Leben meiner Mutter" hat ihm und seinem Herkunftsort Berg am Starnberger See Weltruhm beschert. Zum 50. Todestag des großen Dichters wiederholen die radioTexte eine Lesung mit Gustl Bayrhammer.

"Wenn alle meine Bücher vergehen, dieses Buch schreibt mir keiner nach und des Buch bleibt", hat Oskar Maria Graf über seinen Roman "Das Leben meiner Mutter" einmal gesagt. So schnörkellos wie der Titel ist, so wuchtig und direkt ist der Text, in dem Graf eben nicht weniger verhandelt als dies: das harte Leben seiner Mutter, die 1857 als Bauerstochter Resl Heimrath in Aufhausen bei Berg am Starnberger See geboren wurde. Sie war das vierte von neun Geschwistern, die am Hof alle ordentlich ran mussten. Und Resl war sehr zupackend:

"Anfangs unterschied sich die Resl nicht sonderlich von ihren am Leben gebliebenen Schwestern Genovev, Marie und den Zwillingen Anna und Katharina, aber sie war die kräftigste und gesündeste von ihnen, und darum vielleicht mochte sie der Heimrath gern. ... Schon mit elf und zwölf Jahren mähte sie - wie man sich beim Heimrath ausdrückte - 'jeden Knecht in Grund und Boden' und sie war selbst nach der schwersten Arbeit noch ausgeglichen heiter wie am Anfang." Oskar Maria Graf: Das Leben meiner Mutter

Bäckersfrau, Mutter und duldende Ehefrau

Die Härte des Lebens tat das ihre - wirklich heiter oder munter hat Oskar Maria Graf seine Mutter selten erlebt. Als er als neuntes von elf Kindern geboren wurde, war Resl - genauer Therese Heimrath - bereits mit dem Bäckermeister Max Graf verheiratet - eine von den Eltern arrangierte Ehe - und stand von früh bis spät hinter dem Tresen des Bäckerladens in Berg. Auch mit ihrem Mann hatte sie nicht viel zu lachen, zuweilen wurden die Kinder Zeuge furchtbarer Streitereien.

"'J'etzt geh' ich! Ich sauf' lieber! ... Reden kann man ja doch nicht! Gebaut wird nicht!' schrie der Vater und stampfte aus der Stube. Die Türe flog zu, kleine Mauerstücke lösten sich und fielen herab, die Türe der Kuchl krachte ebenso zu. Nur noch das Schluchzen der Mutter erfüllte die Stube. Schauerlich klang es.

'Mein Gott! Mein Gott! Nie ist Frieden, nie! ... Wenn ich doch gestorben wär'!' verstanden wir, und es erfaßte uns ein jäher Schrecken, ein unsagbarer Schmerz.

'Nein! Nein, Mutter! Nein, nicht sterben! Nicht sterben!' weinten wir heftiger auf und klammerten und an ihre Arme. 'Nicht sterben, Mutter !' Etwas bis dahin Unfaßbares wurde uns auf einmal bewußt ...

Als später die älteren Geschwister von der Schule heimkamen, war die Stube schon wieder aufgeräumt. Unsere Mutter gab auf ihre Fragen nicht an. Sie hatte eine zerweintes Gesicht, und von Zeit zu Zeit traten immer wieder Tränen in ihre Augen, die sie geschwind wegwischte.

Wir zwei Jüngsten spielten nicht mehr, redeten kaum einmal ein Wort, sahen nur hin und wieder auf und suchten bang ihren Blick. Einmal, als es niemand sah, streichelte sie zart, zitternd und wie beschämt über unser dünnes Haar. Eine große Wärme durchrieselte uns dabei." Oskar Maria Graf: Das Leben meiner Mutter

Chronik einer untergegangenen Welt

Als Bäckermeister Max, Oskar Maria Grafs Vater, 1906 starb, brachen für Resl noch härtere Tage an, die Witwe musste kämpfen, um sich und ihren vielen Kindern Nahrung und ein Dach über dem Kopf zu sichern. Aufopferung bis zur Selbstaufgabe, alles still erdulden, ohne mit Gott und der Welt zu hadern. Die erzkatholische, sich in alles fügende Haltung der Mutter, der geschäftstüchtige, ehrgeizige Vater, der so viel Erfolg mit seiner Bäckerei in Berg hat, dass er den vom König angebotenen Titel des Hofbäckers ausschlagen konnte, und der erstgeborene Bruder Max, ein "Militärschädel", der nach dem Tod des Vaters die Bäckerei übernimmt und dem Rest der Familie Graf das Leben zur Hölle machte: Typische Figuren und Konstellationen einer langsam auch von der "Hitlerei" infizierten oberbayerischen Dorfwelt, die Oskar Maria Graf in den 30er-Jahren auf seiner Flucht vor den Nazis ein für alle Mal hinter sich gelassen hat und hier noch einmal liebevoll, aber nüchtern und eindrücklich in Erinnerung ruft.

Ein Monument der Liebe

Gustl Bayrhammer

Die ersten Aufzeichnungen zu "Das Leben meiner Mutter" entstanden auf Oskar Maria Grafs Flucht über Tschechien und Russlannd ins US-amerikanische Exil. Der Roman erschien 1940 zunächst auf Englisch - einer Sprache, die Oskar Maria Graf stets fremd blieb - erst 1947 auf Deutsch. Thomas Mann, ebenfalls im Exil, sah in "Das Leben meiner Mutter" "ein wahres Monument der Pietät und Liebe und ein in seiner Art klassisches Buch". Zu Oskar Maria Grafs 50. Todestag am 28. Juni wiederholt die klassische Lesung auf Bayern 2 vier Folgen aus einer Aufnahme mit Gustl Bayrhammer.