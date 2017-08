Großstadtsatire "Venus in den Fischen" von Max Mohr

Berlin, die Hauptstadt und ihre Einwohner, stehen im Fokus des Spotts in Max Mohrs Roman. Der 1891 in Würzburg geborene Arzt und Schriftsteller floh vor den Nazis nach Shanghai und fiel hierzulande in Vergessenheit. Zu Unrecht, wie die fünfteilige Lesung mit Ueli Jäggi zeigt!

In den deutschsprachigen Literaturgeschichten der Gegenwart sucht man den Namen Max Mohr oft vergebens. Der Schriftsteller - geboren 1891 in Würzburg - wurde auf doppelte Weise zum Opfer der nationalsozialistischen Barbarei. Er musste aus Deutschland emigrieren und lebte in Shanghai bis zu seinem plötzlichen Tod im November 1937. Und seine Bücher - Romane, Erzählungen und Theaterstücke - gerieten in Vergessenheit. Dieses Schicksal teilte Max Mohr mit vielen seiner Kollegen. Dabei gehörte er in den Jahren der Weimarer Republik durchaus zu den bekannteren Autoren. Sein Werk wurde auf vielen Theaterbühnen gespielt, Autoren wie Carl Zuckmayer oder Bruno Frank schätzten die Bücher von Max Mohr, D.H. Lawrence zählte zu seinen Freunden. Seit einigen Jahren sorgt der Bonner Weidle-Verlag für eine Wiederentdeckung des bayerischen Erzählers. Wichtige Romane - darunter die Großstadtsatire "Venus in den Fischen" - wurden neu veröffentlicht und damit gerettet.

Pendler zwischen Rottach am Tegernsee und Berlin

In seinem Berlin-Roman aus den 20er-Jahren entwarf Max Mohr ein hinreißend-satirisches Großstadt-Panorama. Er erzählt von astrologischen Heilanstalten, betagten Sternendeutern, Liebessorgen, Geschlechterbildern und Elternsegen, das alles in einer besonderen Sprache und mit einer großen Liebe zur Gesellschaftskritik. Das Buch entstand - wie überhaupt ein großer Teil des Werkes von Max Mohr - in der Nähe von Rottach am Tegernsee. Der studierte Mediziner und leidenschaftliche Bergsteiger ließ sich dort 1920 nieder, er erwarb zusammen mit seiner Frau den Löblhof in der Wolfsgrub und wollte allein vom Schreiben leben. Immer wieder fuhr Max Mohr nach Berlin, um dort Anregungen für seine Prosa zu finden. In den radioTexten am Donnerstag - im Sommerradio auf Bayern 2 - wird sein eigenwilliges und himmelskundiges Großstadt-Panorama vorgestellt.