Salzburger Stier 2017 Radio-Oscar für Helmut Schleich

Der "Salzburger Stier" ist der Radio-Oscar unter den Kabarettpreisen. Am 6. Mai wurde die renommierte und durch Europa reisende Auszeichnung zum 36. Mal vergeben. Für Österreich wurde der umtriebige Satiriker Hosea Ratschiller ausgezeichnet. Die Schweizer Preisträgerin Hazel Brugger ist hierzulande bereits bestens aus der "heute show" und "Neues aus der Anstalt" im ZDF bekannt - und für Deutschland konnte Helmut Schleich, der satirische Wiedergänger des bayerischen Übervaters Franz Josef Strauß, den Preis entgegennehmen.

Deutschland-Gewinner Helmut Schleich

Helmut Schleich ist eine der markantesten Größen in der deutschsprachigen Kabarettlandschaft. Ob auf der Bühne, in Radiokolumnen oder als Gastgeber seiner Fernsehsendung «SchleichFernsehen» – der 1967 geborenen Künstler verbindet scharfe politische Satire mit höherem Unfug und eindrucksvollem Typenkabarett. Kultstatus besitzt insbesondere seine Parodie des bayrischen Übervaters Franz Josef Strauß. In seinem aktuellen Programm «Ehrlich» zeigt sich Helmut Schleich, eine Rampensau im besten Sinn, angriffslustig wie nie und wird nun mit dem Salzburger Stier 2017 für Deutschland ausgezeichnet.

Österreich-Gewinner Hosea Ratschiller

Hosea Ratschiller, Jahrgang 1981, gilt als österreichischer Humorexperte mit Nachhaltigkeitsgarantie. Seine kabarettistische Laufbahn beginnt im «Club Karate», einer satirischen Wochenrevue auf dem freien Radiosender Orange. «Liebe Krise» ist der Titel seines ersten Soloprogramms, das er 2009 vorstellt. In seiner aktuellen Collage «Der allerletzte Tag der Menschheit (Jetzt ist wirklich Schluß!)» erweckt er – zusammen mit den Musikerinnen Birgit und Nicole Radeschnig – 43 höchst unterschiedliche Charaktere zu einem äußerst bühnenwirksamen Eigenleben.

Für diese fabelhafte Satire auf den Zustand des Wesens «Österreich» verleiht die Jury Hosea Ratschiller den Salzburger Stier 2017 für Österreich.

Schweiz-Gewinnerin Hazel Brugger

Mit Hazel Brugger, geboren 1993 in San Diego, Kalifornien, aufgewachsen in Zürich, steht ein Sprachtalent auf der Bühne, das mit viel schwarzem Humor und messerscharfem Verstand gesegnet ist. Brugger schreibt mitleidlose Kolumnen, gewinnt die Schweizer Slam-Poetry-Meisterschaft, einen Nachwuchsjournalistinnen-Preis und tourt aktuell mit ihrem Bühnenprogramm «Hazel Brugger passiert» durch den ganzen deutschsprachigen Raum. Eine anschwellende Fan-Gemeinde kennt sie mittlerweile aus der «heute-show» im ZDF, aus «Nuhr im Ersten» oder aus der «Anstalt». Seit ihren ersten Auftritten 2010 ist Hazel Brugger für das Kabarett schnell unverzichtbar geworden und erhält deshalb den Salzburger Stier 2017 für die Schweiz.

Der Radio-Oscar

Der Salzburger Stier ist der Radio-Oscar unter den Kabarettpreisen. Er wird am 5. und 6. Mai 2017 zum 36. Mal vergeben, aber erst zum vierten Mal findet die Preisverleihung in der Schweiz statt: Schauplatz ist das Stadttheater Schaffhausen. Damit wird die Munotstadt für zwei Tage nicht nur zum Nabel der Kabarettwelt, sondern auch zur Bühne einer der größten Radiokooperationen Europas. Denn am Salzburger Stier beteiligen sich neben Radio SRF auch sieben ARD-Anstalten, Deutschlandfunk, ORF und Rai Südtirol.

Berühmte Gewinner

Harald Schmidt

Der „Salzburger Stier“ verhilft den Kabarett-Produktionen auch über die Grenzen des eigenen Landes hinaus zu einer noch stärkeren Präsenz im Radio. Zahlreiche Gewinner des „Stieres“ gehören heute zu den festen Größen in der deutschsprachigen Comedy- und Kabarettlandschaft, beispielsweise Harald Schmidt, Rüdiger Hoffmann und Frank-Markus Barwasser.