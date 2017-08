Offenes Archiv - Autbahn-Nomaden (1972) Gespräche auf einer Großbaustelle

Percy Adlon begann seine Karriere 1958 als Schauspieler, stieß schnell zum Bayerischen Rundfunk und arbeitete an Features fürs Radio und Dokumentarfilmen. Mit Filmen wie "Out of Rosenheim" ist er auch für sein Schaffen fürs Kino bekannt. Er lebt mit seiner Frau im kalifornischen Pacific Palisades. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes, des Bayerischen Verdienstordens und stimmberechtigtes Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die den Oscar vergibt.