"Imported Husbands" Auf der Suche nach der Liebe in Finnland

"Die Frauen hier haben sich neu erfunden. Sie haben hier viel mehr Spielraum im Vergleich zu den meisten anderen Ländern der Welt. Aber die Männer haben sich nicht neu erfunden. Sie sind auf einer Art Kreuzung. Sie wissen, dass das alte Paradigma nicht mehr existiert, aber das neue auch noch nicht. So müssen sich Männer ständig überprüfen, was sie sagen können oder nicht. Die importierte Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Denn durch diese Abhängigkeit verlierst du an Status. Die Vorstellung, dass man wieder zum Kind wird, und sie wird dann zur Mutter, die dich an die Hand nimmt. Als wir hier her zogen, sind wir nicht auf neutralen Boden gelandet. Ich habe meinen Status verloren. Es war unmöglich, aufzuholen."