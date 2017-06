Ich bin ein Kopist Über das Abschreiben als Grundlage unserer Kultur

"Warum habe ich Angst vor Kopien? Einerseits. Andererseits habe ich immer Fremdes aufgesaugt: Kleidungsstile, Bewegungsabläufe, Sätze. Was mich ausmacht, bin ich durch das geworden, was ich aufgenommen habe. Natürlich habe ich mich in der Pubertät, und die zieht sich bei Männern, immer als Solitär gesehen. Es wäre Blödsinn, das zu leugnen. Aber ich kenne auch den Glückzustand, etwas zu verschlingen und dadurch, nein, nicht ein Abklatsch, sondern, ja, neu zu werden. Phönix nicht aus der Asche, sondern aus der Kopie."