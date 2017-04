Lust und Zwang Das Phänomen Wiederholung

Wiederholungen sind blöd! Nein, Wiederholungen schaffen Raum für Erkenntnisse und Kunst! „Nur das Wiederholbare führt zur Kunst“ stellte Gottfried Benn fest. Harry Lachner beschäftigt sich mit dem zweischneidigen Phänomen Repetition in Literatur, Musik und Philosophie.

Der Alltag besteht aus einer Ansammlung schier endloser Wiederholungen. Rituale strukturieren den Tag, Feste und Gedenkfeiern das Jahr.

Søren Kierkegaard meinte, ein Ereignis erschiene dann erst wirklich, wenn es wiederholt werde, denn „was wiederholt wird, ist gewesen, sonst könnte es nicht wiederholt werden“.

Alle Prozesse sind prinzipiell wiederholbar, mit Ausnahme des eigenen Todes. Die Romanistin Christine Vogel ist der Meinung, dass jedes Bestattungsritual nicht nur wie eine Einübung in das eigene Sterben ist, sondern auch eine rituelle Überformung - und dadurch eine Überwindung ermöglicht.

Jacques Derrida spricht von Wiederholungsautomatismus, und er ist sich mit Kierkegaard einig, dass jede Wiederholung ein in die Zukunft Weisen darstellt, ein zukünftiges Wiederauftauchen impliziert.

Liegt Lust in der identischen Wiederkehr derselben Handlung, dem temporären Spiel mit einer fremden Identität vor, dann verliert Wiederholung ihren negativen Charakter, das Zwanghafte, etwa wenn solche Erlebnisse der Vergangenheit wiederholt werden, die auch damals nicht Befriedigung hervorgebracht haben. So sieht die postmoderne Kritik an der Moderne die Wiederholung als positive Möglichkeit.

In Thomas Bernhards Texten stellen Satzschleifen das Gefühl von Vergeblichkeit her.

"Wohin sind alle diese Menschen, die mit diesen Namen zusammenhängen, die mir vertraut sind und die ich an keiner dieser Türen mehr finden kann, hingekommen? habe er sich gefragt, sagt Oehler. Wohin sind alle diese Menschen, Freunde, Verwandte, Feinde, hingekommen? habe er sich gefragt und immer weiter und weiter nach Namen gesucht, auch in der Nacht habe ihm dieses Fragen nach diesen Namen keine Ruhe gelassen." Aus: Thomas Bernhard 'Gehen'

Wiederholung war schon immer eines der wesentlichen Momente der Literatur. Selbst ein lyrischer Reim muss als Wiederholung gedacht werden, die der Rhythmisierung und emotionalen Intensivierung dient.

Schilderungen derselben Szene aus anderer Perspektive, ineinander gleitende Motive, sprachliche Spiegelbilder stellen das Verständnis von einem linearen Text in Frage. Keine andere literarische Richtung hat nachdrücklicher mit dem Prinzip der Wiederkehr gearbeitet und damit radikal neue Wirklichkeit- und Identitätskonzeptionen entworfen als der französische Nouveau Roman, beispielsweise die Texte Robbe-Grillets:

"Draußen regnet es, draußen geht man durch den Regen, mit eingezogenem Kopf, eine Hand schützend über den Augen und dabei weiter vor sich schauen, ein paar Meter weit vor sich, ein paar Meter nassen Asphalts." Aus: Alain Robbe-Grillet 'Die Wiederholung'

Die erste Wiederholung eines Wortes legt eine weitere nahe, erzeugt ein Gefühl von Dauer, gibt dem Zeitfortschritt einen Rhythmus und eine Ahnung von Ewigkeit.

"Sie gibt die Struktur vor und auch die Bewegung. Im Augenblick der Wiederholung, im Gegenwärtigen, zeigt sich der Unterschied zum Wiederholten. Der Wiederholung wird die Differenz entlockt: Durch die Wiederholung entfaltet sich in der Differenz zum Wiederholten der Raum wie auch die Zeit, die den Hintergrund jeder Wahrnehmung bilden." Marion Strunk

Musik und ihre formal wiederkehrenden Motive gliedern Zeit mit Tönen. Doch kein Ton ist gleich, wenn er zum zweiten Mal erklingt, denn das, was ihn begleitet, die Umgebung des Spielenden oder Hörenden hat sich verändert, Erinnerungen an das erste Vorkommen des musikalischen Motivs beeinflussen das weitere Hören.

„Retromania“ nannte der Kulturtheoretiker und Musikkritiker Simon Reynolds die Tendenz, Stile und Moden der Vergangenheit zu recyclen. Alles ist Material für eine mögliche Neuverwertung, Rekombination und Rekontextionalisierung. Doch der Besinnung auf die Vergangenheit fehlt ein wesentlicher Aspekt des Prinzips Wiederholung: die Orientierung auf eine zukünftige Wiederkehr und die Produktion von Differenz.

"Ich liebe es, das Gleiche immer und immer wieder zu tun." Andy Warhol

… sagte Andy Warhol, dessen Siebdrucke zwar immer das gleiche Motiv zeigten, sich aber durch kleine Details unterschieden, durch die sich seine Handschrift manifestierte. Das Individuelle entsteht aus der Ungleichheit des scheinbar Gleichen. Die Wiederholung entwertet die originale Vorlage als singuläres Ereignis und beraubt sie ihrer Einzigartigkeit. Von jeglichen Reizen befreit, als Gebäude in Erstarrung, stellte Warhol das Empire State Building in seinem 8stündigen Film „Empire“ dar - 24 Bilder pro Sekunde, also 691 200 Bilder des Empire State Buildings bei Nacht, die den Betrachter nicht vereinnahmen oder ihn mit Bedeutung belästigen. Dennoch reagierten die Zuschauer auf die Wiederholung, und sei es mit dem Verlassen des Raumes.

"Die Wiederholung ändert nichts am sich wiederholenden Objekt, sie ändern aber etwas im Geist, der sie betrachtet." David Hume

Was wäre das Leben ohne Wiederholung? Erkennen wäre nicht möglich, Konventionen, Rituale, alltägliche Handlungen gestalten unsere Wahrnehmung der Welt, formen das soziale Gefüge.