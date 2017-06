Rein mit dem Anderen Über die hohe Kunst des Samplens

"Zehntausend Dollar, so schätzte das Fachmagazin „Spin“, kostete Mitte der Neunzigerjahre eine durchschnittliche Lizenz für ein Sample. Manche Künstler nahmen, je nach Bedeutung und Beliebtheit, aber auch erheblich mehr. Und für manche Künstler wurden die Einnahmen aus Sample-Lizenzen zu einer wesentlichen Einnahmequelle. Wie zum Beispiel für Kraftwerk oder für Sting, den Sänger der Gruppe Police und Inhaber an ihren Songrechten. Einer der erfolgreichsten HipHop-Tracks aus den frühen Nullerjahren, „I’ll Be Missing You“ von Puff Daddy, gründet auf einem Sample aus dem Police-Stück „Every Breath You Take“.

Die hohe Kunst des Sampeln wird in Hitparadenproduktionen wie diesen durch das banale Montieren von irgendwie bekannten Klängen ersetzt; vielleicht aus Kalkül, um zusätzlich zu den Puff-Daddy-Fans auch noch ein paar Police-Anhänger zum Kauf der Single zu bringen; vielleicht aber auch, weil die Sänger, Komponisten und Produzenten schlicht zu faul sind, um sich einen eigenen Beat, eine eigene Melodie auszudenken.

Anderthalb Jahrzehnte nach den ersten Höhenflügen des Sample-basierten HipHop ist mit Figuren wie Puff Daddy auch schon der absolute Tiefpunkt erreicht. Wenn man früher bei Public Enemy und A Tribe Called Quest die hohe Kunst des Sampling hören konnte, dann bei ihm, wie Sampling auch zu ästhetisch und intellektuell primitiver Konfektionsware führt.

In der Sampling-Kunst der Gegenwart spiegelt sich also weder eine historische Krisenerfahrung noch die Aneignung einer Tradition; wenn diese Musik einen Realismus enthält, dann ist es ein kapitalistischer Realismus. Mit dem politischen Erbe der afroamerikanischen Musik hat dieser kapitalistische Realismus nichts mehr zu tun: Kanye West hat es sogar fertiggebracht, das vielleicht berühmteste Lied über die Schrecken der Sklaverei, „Strange Fruit“ für einen Song zu sampeln, in dem er bloß persönlichen Liebeskummer beklagt und den Umstand, dass er gerade nicht genug Geld hat, um sich alles das zu kaufen, was er gern hätte."