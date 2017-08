Künstlergespräche Das Festspielcafé 2017

Sonntag, 30. Juli

Bayreuther Festspiele

Johannes Martin Kränzle, Darsteller des "Beckmesser" in den "Meistersingern von Nürnberg"

Gastgeber: Peter Jungblut



Sonntag, 6. August

Nibelungen-Festspiele Worms

Nuran David Calis, inszeniert "Glut", das neue Stück von Albert Ostermeier. Siegfried auf britischen Ölfeldern im Orient.

Gastgeber: Christoph Leibold



Sonntag, 13. August

Salzburger Festspiele

Simon Stone. Regisseur bei Aribert Reimanns "Lear"-Oper in der Felsenreitschule

Gastgeber: Christoph Leibold



Sonntag, 20. August

Salzburger Festspiele

Markus Hinterhäuser, neuer Festspielchef mit weitreichenden Visionen.

Gastgeberin: Martina Boette-Sonner



Sonntag, 27. August

Tiroler Festspiele Telfs

Felix Mitterer spielt in Kafkas "Bericht für eine Akademie"

Gastgeberin: Martina Boette-Sonner



Sonntag, 3. September

Ruhrtriennale

Caroline Peters, spielt in der Uraufführung von "Kein Licht" nach Elfriede Jelinek in Duisburg

Gastgeber: Peter Jungblut