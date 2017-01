Kultroman als Hörbuch "Der Krieg der Welten" von H. G. Wells

Sieben Verfilmungen

Bestimmt kennen Sie eine der sieben Verfilmungen von „Der Krieg der Welten“, etwa Steven Spielbergs Version aus dem Jahr 2005 mit Tom Cruise. Womöglich haben Sie die skandalöse Hörspielbearbeitung des Multitalents Orson Welles aus dem Jahr 1938 gehört und wissen um den sich daran anknüpfenden, wütenden Medienrummel, da damals viele Radiohörer von CBS die Alien-Invasion für real hielten und in Panik gerieten. Doch kennt man den ursprünglichen, 1898 publizierten Roman?

"Wenn die Marsianer nur auf unsere Vernichtung aus gewesen wären, hätten sie am Montag die gesamte Bevölkerung von London auslöschen können, als sie sich langsam auf die Home Counties verteilte. (…) Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit war eine solche Masse von Menschen zugleich unterwegs gewesen und hatte gemeinsam gelitten. (…) Es war der Anfang vom Untergang der Zivilisation und dem Massaker der Menschheit." Auszug aus dem Hörbuch

Feindliche Kolonisierung der Erde

Über 100 Jahre nach Erscheinen von H. G. Wells‘ Bestseller sind große Fluchtbewegungen leider sehr real geworden – ganz ohne marsianische Kräfte. Ende des 19. Jahrhunderts war London die größte Stadt der Welt, das British Empire stand kurz vor dem Höhepunkt seiner kolonialen Ausdehnung und galt als „das Reich, in dem die Sonne nie untergeht“. All diese blühenden britischen Landschaften werden von Herbert George Wells, einem damals 32-jährigen, chronisch lungenkranken und chronisch von Geldnöten geplagten Newcomer der englischen Literatur, fiktiv binnen weniger Wochen in Schutt und Asche gelegt und kolonisiert von intelligenteren Wesen mit tödlichen Hitzestrahlen in dreibeinigen Kampfmaschinen. Auch das kulinarische Menü der Marsianer lässt den namenlosen Ich-Erzähler des Romans ergrauen:

"Und plötzlich hörte ich einen Schrei. Ein langer Fangarm griff über die Schulter der Maschine in den Korb, der dort hing. Etwas heftig Zappelndes wurde herausgeholt und vor den sternenbesetzten Himmel gehoben, ein schwarzes, strampelndes Rätsel. Erst als es abgesenkt wurde, erkannte ich im Licht der grünen Flammen, dass es ein Mensch war. (…) Er verschwand hinter dem Hügel und für einen Augenblick herrschte Stille. Dann hörte man lautes Schreien und ein langes, zufriedenes Geheul der Marsianer." Auszug aus dem Hörbuch

Satire auf die britische Kolonialpolitik

H. G. Wells‘ Roman über eine feindliche Kolonisierung der Erde durch Aliens ist auch eine beißende Satire auf die britische Kolonialpolitik. Bei solch brutaler Zerstörungsfiktion überrascht es dann doch, mit welch leisen Tönen die Lesung von Andreas Fröhlich in der Regie von Irene Schuck zu fesseln vermag. Natürlich kann Fröhlich, der die feste Synchronstimme von John Cusack, Edward Norton und Ethan Hawke ist und der den deutschen „Gollum“ in „Der Herr der Ringe“ gab, auch das – seit seiner Jugend schauspielert der vielfach preisgekrönte Hörbuchinterpret und Dialogregisseur; in der Rolle des „Bob Andrews“ von den ??? hat er international Hörspielgeschichte geschrieben.

Längst überfällige Lesung

Dass H. G. Wells Geschichte geschrieben hat, stand schon lange vor dieser ersten, überfälligen Lesung von „Der Krieg der Welten“ fest. Als fiktives Alter Ego eines Vaters der Science-Fiction gelingt Andreas Fröhlich eine fein nuancierte, elegante, aber niemals ausgestellte Verbeugung vor diesem literarischen Klassiker.

"Ich hielt inne und schaute zu den Kensington Gardens hinauf, um dem entfernten Jaulen auf die Spur zu kommen. Es war, als hätte diese riesige Wüste verlassener Häuser eine Stimme für ihre Angst und Einsamkeit gefunden. „Ula, ula, ula, ula“, jaulten die übermenschlichen Töne." Auszug aus dem Hörbuch