Internationale Hofer Filmtage 2017 Eines der bedeutendsten Filmfestivals

Die Internationalen Hofer Filmtage, eines der bedeutendsten Filmfestivals in Deutschland, haben als Plattform für deutsche Nachwuchsregisseure einen fast legendären Ruf: Für die Entdeckung junger Talente gelten die Filmtage nach Berlin als wichtigstes Filmfest im deutschsprachigen Raum.

Filme aus aller Welt

Auch heuer wurde ein aufregendes Programm aus neuen deutschen Produktionen und internationalen Kinohighlights – ob Lang- oder Kurzfilm – zusammengestellt, die das ebenso begeisterungsfähige wie kritische Hofer Publikum erwarten.

Publikumsgespräche

Präsentiert werden die Vorstellungen meist von den Regisseurinnen oder Regisseuren selbst, die dem Publikum bei der deutschen Erstaufführung ihres Werks persönlich Rede und Antwort zu stehen.

Jahr der Neuentdeckungen

Die Hofer Filmtage setzen dieses Jahr einen besonderen Fokus auf junge Filmemacher und Filmemacherinnen. Der Jahrgang ist stark an Neuentdeckungen, an Themen, die aus dem Leben gegriffen sind, an politisch aktuellen Geschichten und Stories um starke Frauen.

"Der deutsche Film ist breit aufgestellt. Das ist echt spannend, mit welchen Themen sich die jungen Regisseure beschäftigen. Da geht es um soziales Engagement, um wildes Partyleben, um Selbstbestimmung und um aktuelle gesellschaftspolitische Probleme. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Überraschungen in diesem Jahr." Festivalleiter Thorsten Schaumann

Live von den Hofer Filmtagen

Der ZÜNDFUNK sendet live von den Hofer Filmtagen. Im Rahmen der Ü-Wagen-Sendereihe "Stadtwerke" wird Moderator Achim Bogdahn am Sa., 28. Oktober von 19 bis 20 Uhr auf Bayern 2 von den Filmtagen senden. Ins Galeriehaus hat er sich Schauspieler, Regisseure und auch viele Hofer eingeladen, die von ihren Erlebnissen auf und mit den Filmtagen erzählen werden.

ZÜNDFUNK-Party

Anschließend werden Achim Bogdahn und Tobi Ruhland als DJs auf einer großen ZÜNDFUNK-Party ab 22 Uhr in der Hoftex-Fabrik auflegen.