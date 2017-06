Stimmungsmache: "Die Leute" - besser als man meinen könnte

Wenn jemand ein Fest für Geflüchtete organisiert und die Nachbarschaft einlädt, dann ist das keine Nachricht. Die Hassdemonstration hingegen schon. So entsteht ein falsches Bild von der Stimmung in unserem Land, sagt Norbert Reck.

Neulich in Berlin: Mitten auf einem belebten Platz stand ein Automat, da wurden für nur zwei Euro weiße Baumwoll-T-Shirts angeboten. Billige T-Shirts kann man ja immer brauchen, deshalb war das Interesse natürlich groß. Man musste nur die passenden Münzen einwerfen, auf einem Bildschirm seine Größe anklicken, und schon – tja, und schon lief auf dem Bildschirm des Automaten ein kurzer Film.

Der Film zeigte Maneesha, eine Näherin in Bangladesch, die - zusammen mit vielen anderen - T-Shirts näht. Für 13 Cent in der Stunde, 16 Stunden am Tag. Man sieht Maneesha ins Gesicht, und dann erscheint eine Frage auf dem Bildschirm: „Wollen Sie das T-Shirt immer noch kaufen?“ Wieder konnte man klicken: Es gab einen Button für „Kaufen“ und einen Button für „Spenden“.

Viele, hauptsächlich junge Leute, hatten Geld in den Automaten eingeworfen und sahen sich das Filmchen an. Es war ergreifend zu beobachten, wie die Erwartung eines Schnäppchens auf ihren Gesichtern der Nachdenklichkeit wich, dem Mitgefühl, und schließlich der klaren Entschlossenheit: Fast alle klickten am Ende den Spenden-Button an; sie spendeten für die Hilfsorganisation, die sich für die Näherinnen einsetzt und über die Hintergründe unserer Kleidung informiert.

So ist das mit den Leuten: Natürlich freuen sie sich, wenn irgendwo etwas günstig zu bekommen ist, aber sie wollen niemandem schaden, sie sind fähig, Mitgefühl zu empfinden, sie wollen nicht auf Kosten anderer leben. Wenn sie über eine Sache Bescheid wissen, etwa über die entsetzlichen Bedingungen, unter denen unsere Billigklamotten hergestellt werden, dann handeln sie danach.

Eine Frage des Bescheidwissens

Oft ist es tatsächlich eine Frage des Bescheidwissens. So wie bei denen, die sich seit zwei Jahren für die Unterstützung von Flüchtlingen in unserem Land einsetzen. Sie haben sich informiert und wurden aktiv. Nach Angaben der Bundesregierung sind es derzeit etwa sechs Millionen Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren, in ihrer Freizeit. Sie helfen beim Deutschunterricht, bei Behördengängen, beim Kennenlernen unserer Kultur und vielen anderen Dingen.

Menschen freuen sich, wenn sie helfen können

So ist das mit den Leuten: Sie sind gerne freundlich; sie freuen sich, wenn sie anderen helfen können; viele hängen sich richtig rein, wenn sie etwas tun können, selbst wenn es anstrengend wird. Und natürlich macht es Spaß, bei einer guten, anständigen Sache mitzuwirken. Das wissen auch die Millionen anderen Ehrenamtlichen in unserem Land.

Ein viel zu trübes Bild

Demgegenüber sind die, die immer nur misstrauisch, mit überkreuzten Armen am Rand stehen und darauf warten, dass etwas schiefgeht, eine verschwindende Minderheit, und sogar eine bedauernswerte Minderheit; denn sie ahnen gar nicht, was sie da alles verpassen. Nur schaffen es diese Leute leichter, in die Nachrichten zu kommen. Wenn jemand ein Fest für die Neuankömmlinge im Land organisiert und die Nachbarschaft zum Kuchenbacken und Grillen animiert, dann ist das bestenfalls nett, aber es ist keine Nachricht. Wenn jemand eine Flüchtlingsunterkunft anzündet oder eine Hassdemonstration organisiert, dann ist das eine Nachricht. Und auch die Politik meint sogleich, auf die sogenannten „besorgten Bürger“ zugehen zu müssen.

Die Leute sind gar nicht so eigensüchtig, so desinteressiert

Und so entsteht leider ein viel zu trübes Bild von der Stimmung in unserem Land; skeptische Berichte rufen noch mehr Skepsis hervor, und Feindseligkeit ermuntert die Feindseligen. Dabei sieht es in Wirklichkeit viel erfreulicher aus. Die Leute sind gar nicht so passiv, so eigensüchtig, so desinteressiert. Und es wäre wichtig, dass wir uns von den immer wieder grassierenden Gefühlen der Ohnmacht nicht lähmen lassen. Wir haben allen Grund, an die Menschlichkeit zu glauben. Das bessere Leben ist oft nur eine ausgestreckte Hand weit entfernt.