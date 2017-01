Schlauer als der Rest Welche Förderung brauchen Hochbegabte?

Manche sind störrisch und können kaum stillsitzen. Andere träumen und ziehen sich zurück. Lehrer und Eltern sind meist ratlos, wenn die Einschätzung lautet: Das Kind ist hochbegabt.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha fragt: Wie lassen sich betroffene Kinder und Jugendliche in der Schule am besten fördern? Braucht es eigene Klassen für sie? Oder sind sie in einer "normalen" Schule gut aufgehoben?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius im Studio ist Dr. Petra Barchfeld. Sie ist die Leiterin der Begabungspsychologischen Beratungsstelle an der LMU München.

Außerdem meldet sich Heinz-Detlev Scheer zu Wort. Als Coach berät er Unternehmen, wie sie mit hochbegabten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen sollen.

Mittlerweile gibt es in Bayern, über alle Regierungsbezirke verteilt, an acht Gymnasien Förderklassen für Hochbegabte: in Augsburg, Bayreuth, Deggendorf, Gauting, München, Nürnberg, Weiden und Würzburg.