Pflanzliche Entspannung Mit Lavendel den Stress verduften lassen

Pflanzenwasser, Tee, ätherische Öle, Massageöle - Lavendel ist vielseitig einsetzbar. Er wirkt beruhigend. In der Volksheilkunde wird er schon lange als Heilpflanze eingesetzt. Doch auch in der Küche ist er eine Bereicherung.

Alle Pflanzenteile des Lavendels, botanisch Lavandula, enthalten ätherische Öle. Von süß über blumig bis würzig reicht die Duftbeschreibung beim Lavendel. Je nach Sorte, Standort, Boden und Witterung variiert das Aroma seines ätherischen Öls, das aus mehr als 200 Einzelkomponenten besteht. Als Heilpflanze wird der sogenannte Echte Lavendel, Lavandula angustifolia, verwendet. Er wächst auch häufig als Zierpflanze in den Gärten. Lavendel mag es trocken und warm, denn seine Heimat sind die Küstenregionen des Mittelmeerraums.













Eine Pracht - Lavendelfelder in der Provence Wer einmal im Sommer durch die Provence gereist ist, wird die herrlichen blauen Lavendelfelder und den Duft, der über allem liegt, so schnell nicht vergessen. Lavendel gedeiht aber auch wunderbar im eigenen Garten.

Lavendelöl enthält über 100 Wirkstoffe

Lavendel ist auch die charakteristische Pflanze der Hoch-Provence. In einer Höhe von 1200 bis 1800 Metern wächst dort der besonders wertvolle Berglavendel. In aufwändigen Einzelschritten werden die Blüten dort zu Lavendelwasser und Lavendelöl destilliert. Sie enthalten hochwirksame Arzneistoffe. Hauptkomponenten sind Linalool und Linalylacetat. Diese beiden Stoffe sind wissenschaftlich untersucht. Sie wirken gegen Stress, mit ihrer Hilfe lassen sich Stresshormone leichter abbauen. Gleichzeitig verhindern sie auch ein schnelleres Aufbauen der Stresshormone.

Den Stress verduften lassen

Nicht nur als Duft wirkt Lavendel beruhigend und entspannend. Lavendel wird auch über die Haut aufgenommen. Bei Verspannungen kann man den Rücken mit einem Lavendel-Massageöl einreiben oder eine kleine Fußmassage damit machen. Auch als Schlaf- und Beruhigungstee wirkt Lavendel. Dazu einen Teelöffel Lavendelblüten mit kochend heißem Wasser übergießen. Deckel auf die Tasse oder Kanne, damit sich die leicht flüchtigen ätherischen Öle am Deckel niederschlagen können und nicht verloren gehen. Fünf Minuten ziehen lassen.

Lavendel als Duftlieferant

Pflanzenwasser, Tee, ätherische Öle, Massageöle - so vielseitig wie Lavendel ist kaum eine andere Pflanze. Als Duftlieferant liegt oder hängt in so manchem Schrank ein Lavendelsäckchen zwischen den Wäschestücken. Auch in der häuslichen Küche hat er seinen Platz. Kuchen und Torten, aus denen die lilafarbenen Blütenteilchen spitzen, sehen noch mal so schön aus, vom Aroma ganz zu schweigen. Oder ein Scheibe Brot mit Lavendelhonig - ein Hochgenuss. Wer mag, aromatisiert Zucker mit Lavendelblüten.