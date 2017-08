Das Geschäft mit kranken Haustieren "... dann machen wir noch einen Ultraschall"

Wenn's Haustier krank ist, werden oftmals keine Kosten gescheut und alles getan, damit der pelzige oder gefiederte Gefährte rasch wieder gesund wird. Nicht selten ist ein Haustier in Deutschland besser medizinisch betreut als sein Halter. Dank des Fortschritts in der Tiermedizin werden Haustiere immer älter, dadurch wiederum anfälliger für Krankheiten - was wieder die Nachfrage nach teuren Therapien antreibt.

Nach einer Studie der Universität Göttingen über die wirtschaftliche Bedeutung von Haustieren aus dem Jahr 2014 nehmen Tierärzte hierzulande schätzungsweise rund zwei Milliarden Euro pro Jahr mit Heimtierbehandlungen ein. Etwa 500 Millionen Euro davon entfallen auf den Verkauf von Medikamenten für die tierischen Patienten. Der Studie zufolge investieren Eigentümer von Hunden am meisten Geld. Katzenbesitzer liegen auf Platz zwei, es folgen Kleinsäugetierhalter, Vogel- und Reptilienfreunde.

"Für uns Tierärzte sollte nicht die pekuniäre Geschichte im Vordergrund stehen. Allerdings [ist] das Ganze kein Umsonstgeschäft, aber mit Sicherheit wird es irgendwo ein schwarzes Schaf geben. Genauso gibt es das aber auch, dass ein Tierbesitzer sagt: 'Ich will das unbedingt haben (...).' Primär steht für uns das Tier im Vordergrund, sekundär der Mensch." Prof. Ralf Müller, Veterinärdermatologe an der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Alles, was auch im Humanbereich möglich ist

Viel Futter, wenig Bewegung: Auch Tiere leiden an klassischen Zivilisationskrankenheiten.

Nicht nur die Wertigkeit der Tiere hat sich gewandelt, es sind auch Krankheitsbilder neu dazugekommen. So gibt es auch beim Kleintier klassische Zivilisationskrankheiten, zum Beispiel Fettleibigkeit. Verzeichnet wird auch eine Zunahme von Allergien. Die moderne Tiermedizin vermag in Sachen Therapie all das, was auch im Humanbereich machbar ist: das geht beispielsweise von Akupunktur über Kontrast- oder Doppler-Ultraschall bis hin zur Szinthigrafie, einer nuklearmedizinischen Diagnosemethode zum Erkennen von Krebs. Es gibt Magnetresonanz- und Computer-Tomografie, künstliche Hüften oder Knie. Selbst Organtransplantationen sind möglich. Geschätzte Kosten etwa einer Nieren-Transplantation: rund 20.000 Euro.

Tierärztliches Ethos - Therapien unter ethischem Aspekt betrachtet

Möglichkeit zur Diagnose: Katze liegt unter einem Magnetresonanztomografen (MRT).

Ob sich jemand große Ausgaben für sein Tier leisten will, ist ohnehin eine eher müßige Frage. Schließlich kann jeder mit seinem Geld machen, was er will. Wenn es dem Tier nicht schadet, warum nicht? Ethiker wie der Philosoph und Theologe Prof. Nikolaus Knoeppfler von der Friedrich-Schiller-Universität Jena sehen die Grenze erreicht, wenn aus Sicht des Tierschutzes eine Therapie dem Tier mehr schadet als nützt. Er räumt aber auch ein, dass das eine gar nicht so einfach zu entscheidende Frage ist, schließlich wisse man oft erst nachher, ob etwas genützt hat oder nicht.

Was tun, wenn es zur Beschwerde kommt?

"(...) Der Tierbesitzer [hat] in jedem Moment die Möglichkeit zu sagen: 'Ich gehe woanders hin, und die Unterlagen gehen mit.' Sie haben [ein] Anrecht auf die Daten, ohne Wenn und Aber." Dr. Karl Eckart, praktizierender Tierarzt und Präsident der Bayerischen Landestierärztekammer