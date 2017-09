Pilzkultur im Kaffeesatz und Joghurt aus Lupinen: Ernährung der Zukunft

Kräuter in der Küche selber anbauen, das machen viele. Doch Speisepilze oder Gemüse? Die Lebensmittelproduktion steht vor großen Herausforderungen. In dreißig Jahren werden neun bis zehn Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Schätzungen gehen davon aus, dass für diese Menschen dann auch deutlich mehr tierische Produkte wie Fleisch, Milch und Eier benötigt werden. Im Klartext heißt das: Wir brauchen 70 Prozent mehr Lebensmittel.

70 Prozent mehr Lebensmittel. Das Hauptproblem dabei ist die Produktion von tierischen Lebensmitteln. Dafür wird fünfmal so viel Fläche benötigt wie für den Anbau von Pflanzen. Also weniger Fleisch essen? Warum nicht, wenn die Alternative gut ist. Geforscht wird deshalb zu allen möglichen Pflanzenproteinen.

Eiweißpflanze Lupine

Wie lassen sich aus Pflanzenproteinen Lebensmittel machen, die so gut schmecken, dass die Menschen freiwillig auf Fleisch, Käse oder Milchprodukte verzichten? Im Fraunhofer-Institut in Freising wird zum Beispiel mit Lupinen geforscht. Sie könnten eine Alternative für Kuhmilch sein. Lupinen sind Hülsenfrüchte, die in Deutschland hervorragend wachsen. Eigentlich schmecken Lupinen aber sehr bitter und verursachen Blähungen. Dieses Problem wurde bereits mit Hilfe von Milchsäurebakterien gelöst. Die zweite Herausforderung ist die Textur. Es darf nicht zu fest sein, muss aber stark genug sein, um Wasser einzuschließen. Auch diese Hürde ist genommen, mittlerweile gibt es Lupinen-Joghurt bereits im Handel.

Nach oben ist noch Luft - Vertical farming

Planzenwürfel von Agrilution

Ein Blick in die Werkstatt von Agrilution in München. Der Start-Up ist gerade mit einer kleinen Serie von Geräten auf den Markt gegangen. Die Maschinen sehen aus wie kleine Kühlschränke. Doch in ihnen sollen nicht Lebensmittel kühl gehalten werden, sondern Kräuter, Salate oder Radieschen für den Hausgebrauch wachsen. Acht verschiedene Pflanzen können gleichzeitig in so einer Maschine angepflanzt werden. Statt auf Erde werden die Samen auf einer Matte aus Pflanzenfasern gesät. Bewässerung und Belüftung laufen automatisch, das Licht bekommen die Pflanzen über eingebaute LEDs. Noch ist es die Vision, die Geräte müssen sich in der Praxis erst bewähren.

Gemüseanbau im Wohnzimmer - Speisepilze aus dem Kaffeesatz

War Eigenanbau bislang aufs Gemüsebeet, den Schrebergarten oder ein paar Kräuter auf der Fensterbank beschränkt, wird nun auch nach Möglichkeiten innerhalb der eigenen vier Wände gesucht. Gut klappt das offenbar mit Speisepilzen. Austernpilze etwa scheinen recht anspruchslos zu sein. Sie wachsen sogar auf Kaffeesatz. Wer mag, kann sich bereits solche Pilzpakete im Internet bestellen und schicken lassen. Darauf lassen sich dann Schwammerl züchten - einfach in der Wohnung, ohne Balkon und ohne viel Aufwand.