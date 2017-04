Agrar-Familie 2017 Wettbewerb für landwirtschaftliche Familienprojekte

Auch 2017 loben der Bayerische Rundfunk, das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt und der Bayerische Bauernverband wieder einen landwirtschaftlichen Wettbewerb aus. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto "Agrar-Familie 2017".

"Agrar-Familie 2017" - generationenübergreifende Betriebskonzepte

Gesucht werden engagierte Bäuerinnen und Bauern in Bayern, die generationenübergreifend pfiffige, zukunftsstarke Betriebskonzepte umsetzen, Bauernfamilien, die das Leben im Dorf bereichern, ihre Heimat mitgestalten und das Image der Landwirtschaft in der Gesellschaft verbessern. Machen Sie deshalb mit beim großen Wettbewerb "Agrar-Familie 2017 ..." und berichten uns von Ihren Projekten, Talenten und Stärken.

Wer kann teilnehmen?

Landwirtschaftliche Betriebe in Bayern, die Projekte allein oder in Kooperation in folgenden Kategorien umgesetzt haben beziehungsweise umsetzen:



Betriebsentwicklung/Betriebskonzepte

Öffentlichkeitsarbeit

Soziales Engagement

Betriebe können sich direkt bewerben oder auch vorgeschlagen werden: Als Nachbar, Bürger einer Gemeinde oder als Institution/Kommune sind Sie beeindruckt vom Engagement einer Bäuerin oder eines Bauern. Wichtig ist, dass Sie uns begründen - idealerweise in einer kurzen Geschichte - warum Sie "Ihre Agrar-Familie" für die Auszeichnung vorschlagen.

Wichtig: Der vorgeschlagene Betrieb muss mit der Bewerbung einverstanden sein.

Einsendeschluss ist der 22. Mai 2017.

So bewerben Sie sich Das Bewerbungsformular finden Sie auf der Internetseite des Bayerischen Bauernverbandes. Drucken Sie das Formular aus, beschreiben Sie darin Ihr Projekt und legen ergänzendes Material bei. Einsendeschluss ist der 22. Mai 2017. <!-- --> Bewerbungsformular [agrar-familie.de]

<!-- --> wettbewerb.agrarfamilie2017@br.de [E-Mail]