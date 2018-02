Bayern 2 präsentiert Brechtfestival Augsburg 2018

Streitbar und unterhaltsam

"Ich glaub nicht, was ich denk": Dieses Zitat aus Bertolt Brechts Fragment "Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer" steht prominent auf Plakaten und Flyern des Festivals. Für Patrick Wengenroth, der das Brechtfestival zum zweiten Mal leitet, passt dieser Sinnspruch in die heutige Zeit, in der alles im Umbruch ist. Doch die Erkenntnis, dass es nicht weitergehen kann wie bisher, führt nicht automatisch zum Umdenken. Zehn Tage lang lädt das Festival zur experimentellen und lustvollen Auseinandersetzung mit Brecht ein. Das Theaters Augsburg inszeniert "Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer", das Theater Bremen gastiert mit "Der gute Mensch von Sezuan" und das Maxim Gorki Theater aus Berlin ist gleich mit zwei Produktionen zu Gast: "Winterreise" und "Dickicht".

"Die Leute glauben nicht, was sie eigentlich schon begriffen haben." Festivalleiter Patrick Wengenroth

Theater, Musik und Literatur

Neben vielen Theaterproduktionen stehen auch etliche Musik- und Literaturformate auf dem Programm. Das literarische Podium "ABC der Solidarität" diskutiert Thesen zu Egoismus und Solidarität – mit Stefanie Sargnagel, Kathrin Röggla und Bazon Brock. Bayern 2-Moderator Knut Cordsen führt durch diesen literarischen Nachmittag. Bei der "Langen Brechtnacht" treten an verschiedenen Spielorten insgesamt 50 Künstlerinnen und Künstler auf.