Synagoge Bayreuth bald saniert Ausgelassen beim Brand der Pogromnacht

Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938: sie ist als Reichskristallnacht oder Pogromnacht bekannt. In dieser Nacht erreichte der Antisemitismus der Nationalsozialisten einen ersten traurigen Höhepunkt. In ganz Deutschland wurden etwa 1.400 Synagogen zerstört oder verwüstet. Rückschau: Warum die Synagoge in Bayreuth der totalen Zerstörung entging, also ausgelassen wurde.