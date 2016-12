Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Franken-Derby in der Nürnberger Arena: Der HC Erlangen spielt am Samstag gegen den HSC 2000 Coburg. Die Erlanger gehen als Favoriten in die Partie. Spieler und Fans fiebern dem Derby entgegen.