Die Handballer des HSC Coburg spielen seit Beginn dieser Saison in der 1. Bundesliga. Nach dem Überraschungserfolg beim Auftakt in Melsungen konnte die Mannschaft jedoch nicht mehr punkten. Was läuft schief in Oberfranken?