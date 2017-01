Baudenkmäler in Bayern Kopie or not Kopie - das ist hier die Frage!

Kerstin Brendel öffnet die Tür zur Werkstatt des Landesamts für Denkmalpflege in München. Sie arbeitet hier als Metallrestauratorin. Hinter ihr thronen auf Holzpaletten drei dunkelgrüne, lebensgroße Statuen, sogenannte "Flussgötter". Sie stammen vom Augsburger Augustusbrunnen.

"Eigentlich war geplant, die Figuren so im Freien zu belassen, aber im Jahr der Fußballweltmeisterschaft sind feierwütige Fans auf die Figuren geklettert und da sind Schäden entstanden." Kerstin Brendel, Metallrestauratorin

Alles Originale, die bald ins Maximilianmuseum nach Augsburg umziehen. Die Kopien der Flussgötter wurden hier in der Werkstatt angefertigt. Die räkeln sich bereits am Brunnen. Was noch fehlt, sind einige Kinderfiguren, die sogenannten "Putti". Die sitzen und liegen hier noch in der Werkstatt, werden aber später in das Wasserspiel des Brunnens miteinbezogen.

"Fingerspitzengefühl" als Jobbeschreibung

Gunter Weinreuter ist Kunstgießer. Auf einem Podest steht eine der Kinderfiguren. Aber nicht so wie man sie kennt in dunkelgrün, sondern in rosa und blau. Wie Weinreuter erklärt, sind das Silikonschichten. Eine sehr feine für die Details und eine etwas robustere, die Halt gibt.

"Wenn ich nicht sauber arbeite, haben alle anderen das Nachsehen." Gunter Weinreuter, Kunstgießer

Alle Denkmäler ins Museum?

Denn nach seiner Arbeit werden die Figuren mit Gips oder Acrylharz umhüllt, die sogenannte Stützschale. Und dann schließlich muss die Figur ja noch in Bronze gegossen werden. Viel Arbeit, aber dafür sind die echten Figuren dann geschützt. Vor Vandalismus und schädlichen Umwelteinflüssen, die den Bronzen ihr dunkelgrünes Aussehen verleihen. Sollte man die wertvollen Denkmäler dann nicht besser ins Museum schaffen?