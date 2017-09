Die ekstatische Wahrheit Der Filmemacher Werner Herzog

1963 Herakles

1971 Auch Zwerge haben klein angefangen

1971 Land des Schweigens und der Dunkelheit

1974 Jeder für sich und Gott gegen alle

1976 Herz aus Glas

1977 Stroszek

1979 Nosferatu

1979 Woyzeck

1982 Fitzcarraldo

1984 Wo die grünen Ameisen träumen

1988 Cobra Verde

1991 Schrei aus Stein

1997 Little Dieter Needs to fly

1999 Mein liebster Feind

2001 Invincible

2003 Rad der Zeit

2004 The White Diamond

2004 Grizzly Man

2005 The Wild Blue Yonder

2006 Rescue Dawn

2007 Begegnungen am Ende der Welt

2009 Bad Lieutenant

2009 My Son, My Son, What Have Ye Done

2011 Die Höhle der vergessenen Träume

2012 Death Row

2012 Jack Reacher

2016 Salt and Fire