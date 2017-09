Dominik Graf: Filmemacher aus Leidenschaft

Am 6. September wird Dominik Graf 65. Er ist einer der herausragenden deutschen Filmregisseure der Gegenwart - einer, der auch im Fernsehen großes Kino macht. Der 1952 in München geborene Filmemacher und vielfache Grimme-Preisträger erzählt leidenschaftlich von Verbrechen und Städten, genauer gesagt: von Orten und Tatorten. Moritz Holfelder hat die Ermittlungen in Sachen Dominik Graf aufgenommen und ein Stück "Hörkino" daraus gemacht.

"'Mental Maps' - das ist ja ein Begriff aus der Wahrnehmungspsychologie - und ich wusste dann, es gibt Seminare darüber an der TU, wie wir die Topographie unserer Umwelt wahrnehmen, als Kind, als Erwachsener, als älterer Mann. Also die Straßen, in denen wir uns bewegen, wie wir uns darin bewegen, die Geschwindigkeit, die Dinge, die es da gibt, die einzelnen Sachen, die sich verändern, haben viel mehr Einfluss auf unser Leben, auf unser Wohlbefinden, als wir das im Allgemeinen so bis zum Zweiten Weltkrieg noch angenommen haben. Wir sind unglaublich abhängig von der Bekanntheit oder Unbekanntheit von Orten, von den Wegen, die man nimmt. Das kannst Du auch auf dein eigenes Zuhause, auf dein Elternhaus oder deine Wohnung übertragen - das sind Muster, die sich ganz, ganz tief einprägen." (Dominik Graf)

"München – Die Geheimnisse einer Stadt"

Der Münchner Marienplatz bei Nacht

Dominik Graf macht ein Kino der Selbsterforschung – darüber, wie einsam und dabei entschlossen Menschen bisweilen sind. Er entwickelt eine große Neugierde auf den Einzelnen und bezieht immer das gesellschaftliche Umfeld und die gebaute Umgebung mit ein. In seinem im Jahr 2000 gedrehten Filmessay "München – Die Geheimnisse einer Stadt" heißt es zu Beginn: "Dies ist München, aber es könnte auch jede andere Stadt sein, die groß genug ist zu zeigen, wie die Lebensgeschichte jedes Einzelnen verstrickt ist in die Geschichte eines Ortes, wie sich das Persönliche und das Anonyme dort ineinanderschieben und ergänzen. Ob man will oder nicht, so trägt jeder seine eigene innere Stadt in sich, und wie bei einem Baum würde ein Schnitt Altersringe sichtbar machen, die sozusagen abbilden, wie die Stadt in uns allen wächst oder andersherum: wie man selbst in die Stadt hineinwächst."

"Aber es war für mich immer klar, dass ich nach München zurückkomme. Ich hatte das Glück, dass ich nach dem Abitur in München in die große goldene Olympia-Ära reinfiel. Besser kann man es, glaube ich, mit München nicht treffen. Davon bleibt immer noch ein leicht, doch jetzt langsam stark verblassender Glanz auf München für mich zurück, als Heimatstadt, die wirklich mal was bedeutet hat, die mal eine Stadt war, wo man dachte, Donnerwetter, München hat ja fast schon utopistische Momente, also auch in der Architektur, das ging ja wirklich mal in die oberste Weltklasse. Das hat sich in den letzten 20 Jahren eher so in die Zwergenliga zurück entwickelt, aber da war es ja eigentlich auch immer angesiedelt. Im Grunde ist es ja auch das berüchtigte Dorf, die Provinzstadt. Das hat mal mehr und mal weniger Charme, aber es ist trotzdem der Ort, der unglaublich viel hervorgebracht hat, was ich auch liebe!" (Dominik Graf)

