Feuer in Geroldsgrün Bewohner stirbt nach Zimmerbrand

Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus im Frankenwald ist am Freitagvormittag (29.12.17) ein 65-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken wurde der Brand in einer Doppelhaushälfte in Dürrenwaiderhammer bei Geroldsgrün im Landkreis Hof gegen 08.00 Uhr bemerkt. Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten entdeckten den 65-Jährigen in dem verqualmten Zimmer im ersten Stock und brachten ihn ins Freie. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen und dem Transport mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, starb der Mann wenig später.