Fahndung in Unterfranken Polizei warnt Kitas vor flüchtigem Sexualstraftäter

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gab es eine Spur, dass der Gesuchte im Bereich Unterfranken gesehen worden sein soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich der Gesuchte zumindest in einem Fall in der Nähe eines kirchlichen Kindergartens bei Würzburg aufgehalten haben, heißt es in einem internen Schreiben der Polizei. Es könne zudem sein, dass er sich mit der Bitte um Unterstützung, Nahrungsmittel oder einer Schlafmöglichkeit auch an Pfarrbüros wendet.

Sofort Notruf wählen

Bei den unterfränkischen Dienststellen seien mittlerweile mehrere Hinweise auf den Aufenthaltsort des Sexualstraftäters eingegangen, teilte die Polizei weiter mit. Alle, die den Mann erkennen, sollen umgehend die Polizei über den Notruf 110 alarmieren. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit sei nach aktueller Einschätzung nicht auszuschließen.

Sexualstraftäter seit 25 Jahren im Bezirksklinikum

Laut Polizei wurde der 47 Jahre alt Mann 1992 wegen erheblicher Sexualstraftaten von einem Jugendschöffengericht verurteilt und wegen Wiederholungsgefahr auf richterliche Anordnung hin in die psychiatrische Fachklinik in Ansbach eingewiesen. Der Mann lebt dort seit 25 Jahren. Sein Sexualtrieb wurde seitdem mit Medikamenten unterdrückt. Die Wirkung lasse aber nach einiger Zeit nach. Der Mann kam am 6. Januar von einem Ausgang nicht mehr zurück ins Bezirksklinikum.